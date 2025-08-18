Thời điểm ăn trái cây phù hợp với người bệnh đái tháo đường

Ăn trái cây đúng cách rất có lợi cho người bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, vì cơ thể mỗi người là khác nhau nên người bệnh cần chú ý lựa chọn cách ăn phù hợp với mình.

1. Lý do người bệnh đái tháo đường nên ăn trái cây

Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, dinh dưỡng là yếu tố vô cùng quan trọng trong phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường. Các chuyên gia cho rằng, những người mắc bệnh đái tháo đường nên được cung cấp nhiều chất xơ hơn so với người bình thường để giúp kiểm soát kiểm soát lượng đường trong máu.

Trong chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường, trái cây là nhóm thực phẩm giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất phong phú, chất xơ và chất chống oxy hóa. Chất xơ trong các loại trái cây tươi khi vào cơ thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa đường huyết tăng đột ngột.

Ăn trái cây đúng cách giúp duy trì đường huyết ổn định.

Ăn thực phẩm giàu chất xơ giúp người bệnh cảm thấy no lâu hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt không lành mạnh, đặc biệt là các món ăn ngọt, góp phần kiểm soát cân nặng tốt hơn. Chất xơ trong trái cây cũng là nguồn nhiên liệu nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và kiểm soát đường huyết.

Ngoài chất xơ, trái cây là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa quan trọng. Những chất này không chỉ cần thiết cho hệ miễn dịch mà còn giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường như bệnh tim mạch, đột quỵ...

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, trái cây chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe mọi người và người bệnh đái tháo đường. Vì vậy, khi muốn một bữa ăn nhẹ hay một món ăn vặt, người bệnh đái tháo đường nên chọn trái cây thay vì khoai tây chiên hay các loại bánh...