Thời điểm ăn trái cây phù hợp với người bệnh đái tháo đường

Ăn trái cây đúng cách rất có lợi cho người bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, vì cơ thể mỗi người là khác nhau nên người bệnh cần chú ý lựa chọn cách ăn phù hợp với mình.

1. Lý do người bệnh đái tháo đường nên ăn trái cây

Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, dinh dưỡng là yếu tố vô cùng quan trọng trong phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường. Các chuyên gia cho rằng, những người mắc bệnh đái tháo đường nên được cung cấp nhiều chất xơ hơn so với người bình thường để giúp kiểm soát kiểm soát lượng đường trong máu.

Trong chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường, trái cây là nhóm thực phẩm giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất phong phú, chất xơ và chất chống oxy hóa. Chất xơ trong các loại trái cây tươi khi vào cơ thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa đường huyết tăng đột ngột.

Thời điểm ăn trái cây phù hợp với người bệnh đái tháo đường

Ăn trái cây đúng cách giúp duy trì đường huyết ổn định.

Ăn thực phẩm giàu chất xơ giúp người bệnh cảm thấy no lâu hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt không lành mạnh, đặc biệt là các món ăn ngọt, góp phần kiểm soát cân nặng tốt hơn. Chất xơ trong trái cây cũng là nguồn nhiên liệu nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và kiểm soát đường huyết.

Ngoài chất xơ, trái cây là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa quan trọng. Những chất này không chỉ cần thiết cho hệ miễn dịch mà còn giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng của bệnh đái tháo đường như bệnh tim mạch, đột quỵ...

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, trái cây chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe mọi người và người bệnh đái tháo đường. Vì vậy, khi muốn một bữa ăn nhẹ hay một món ăn vặt, người bệnh đái tháo đường nên chọn trái cây thay vì khoai tây chiên hay các loại bánh...

2. Nên ăn trái cây vào thời điểm nào?

Người bệnh đái tháo đường có thể ăn trái cây vào bất cứ thời điểm nào trong ngày tùy vào mức đường huyết của từng người. Điều quan trọng nhất là phải kiểm soát tổng lượng carbohydrate nạp vào cơ thể và lựa chọn loại trái cây phù hợp.

Ưu tiên trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp, ít ngọt, nhiều chất xơ. Kết hợp ăn trái cây cùng với thực phẩm giàu protein, chất xơ sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu.

ThS.BS. Nguyễn Thu Yên cho biết, vì cơ thể mỗi người là khác nhau nên người bệnh cần có kiến thức để lựa chọn cách ăn phù hợp với mình.

Chúng ta có thể ăn trái cây ngay sau bữa ăn hoặc thời điểm cách bữa chính 2 giờ tùy theo thói quen, sở thích cũng như mức độ đường huyết của mỗi người.

Ví dụ: Nếu đường huyết của người bệnh tăng nhiều sau bữa ăn chính thì nên ăn trái cây cách bữa ăn chính 2 giờ.

Trong trường hợp có biểu hiện bất thường, đường huyết tăng cao, người bệnh cần gặp bác sĩ để được kiểm tra cụ thể và điều chỉnh lượng thuốc phù hợp.

3. Lựa chọn trái cây phù hợp với người bệnh đái tháo đường

Chọn trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp: Đây là yếu tố rất quan trọng. Các loại trái cây có GI thấp sẽ làm tăng đường huyết từ từ. Những trái cây có chỉ số đường huyết thấp nên lựa chọn là: ổi, bưởi, cam, thanh long, bơ, táo, lê...

Hạn chế các loại trái cây có chỉ số GI cao: Sầu riêng, nho ngọt, mít, nhãn, vải, xoài...

Hạn chế ăn trái cây chín kỹ: Trái cây càng chín và chuyển sang màu vàng đậm, nâu thì hàm lượng đường trong trái cây sẽ càng cao, ví dụ như chuối chín kỹ, xoài chín...

Ăn cả quả thay vì ép lấy nước: Nước ép trái cây đã loại bỏ chất xơ. Có đến 90% chất xơ bị loại bỏ trong quá trình ép trái cây. Một số chất xơ hòa tan sẽ vẫn còn nhưng phần lớn chất xơ không hòa tan sẽ bị loại bỏ. Điều này khiến đường trong nước ép hấp thụ nhanh hơn vào máu.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)

