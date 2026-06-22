Thời tiết nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo, khoảng ngày 26/6, khả năng nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ trong khi ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày.

Người dân mưu sinh dưới trời nắng nóng. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 26/6, khả năng nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày.

Lý giải về hiện tượng nắng nóng ở Bắc Bộ có giảm bớt trong ngày hôm nay (22/6), Trưởng Phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cho biết do rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc trong những ngày qua, đến đêm qua và sáng nay dịch chuyển xuống phía Nam, vì thế ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ trong ngày hôm nay trời nhiều mây hơn, cường độ nắng vì thế cũng suy giảm đi đáng kể. Vùng nóng thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở vùng phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng 35-36 độ C.

Ngày 23/6, rãnh áp thấp này dịch ngược trở lại lên phía Bắc, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ lại xuất hiện trên diện rộng. Vùng núi và trung du Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Đỉnh điểm của nắng nóng khu vực này rơi vào ngày 24/6 với mức nhiệt phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 25/6, rãnh áp thấp này lại lại dịch trở lại xuống Bắc Bộ gây mưa và làm giảm nóng ở Bắc Bộ.

Cũng trong ngày 23/6, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 10-18 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%, thời gian nắng nóng từ 10-19 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 6/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn. Nắng nóng còn có thể tiếp tục xảy ra một vài đợt trong tháng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các khu vực trên.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10-16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp.

Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng...

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Theo Vietnam+