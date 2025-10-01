Thời tiết ngày 1/10: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, lũ trên nhiều sông dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ngày 1/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi vượt 80mm, như trạm Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang), trạm Chiềng Nơi (Sơn La), trạm Giao An (Thanh Hóa), trạm Tam Hợp 2 (Nghệ An). Dự báo từ chiều tối, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, có nơi mưa to.

Các khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp. Người dân cần đặc biệt cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu rủi ro.

Bắc Bộ tiếp tục mưa to

Theo dự báo, từ ngày 6 – 8/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong khoảng 4 – 8/10 có mưa rào, dông rải rác về chiều tối. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng mưa rào, có nơi mưa to.

Về diễn biến lũ, ngày 1/10, lũ trên hạ lưu sông Cả (Nam Đàn) ở mức dưới báo động 3; lũ sông Mã, sông Lục Nam xuống dưới báo động 2; lũ sông Thao tiếp tục giảm dưới báo động 3. Trong khi đó, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình vẫn lên cao. Trong 12 – 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả xuống dưới báo động 2, sông Lô đạt đỉnh báo động 3; sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình tiếp tục vượt báo động 3.

Từ ngày 1/10 – 2/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) tiếp tục lên; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) dao động ở mức xấp xỉ báo động 2. Ngập lụt đã và đang diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Đồng Nai.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn