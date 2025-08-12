Thời tiết ngày 12/8: Nắng nóng tiếp tục ở nhiều nơi, mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Nam Bộ

{title}
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, dải đất từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C. Dự báo từ ngày 14/8, nắng nóng ở các khu vực trên sẽ giảm dần.
Sáng 12/8, một số nơi ghi nhận mưa vừa, mưa to cục bộ, lượng mưa trên 60mm, như: Pu Sam Cáp (Lai Châu) 88,2mm, Gia Phú 1 (Lào Cai) 80,4mm, Tân Trụ (Long An) 93mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 66,6mm.
Trong 24 giờ tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ đêm 12/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi 60mm.
Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10–30mm, có nơi 60mm, tập trung vào chiều và đêm.
Khu vực Thanh Hóa – Nghệ An, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tại Huyện Trân có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; Phú Quý gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 12/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, kèm lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao 2–3m.
Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật 7–8; biển động, sóng cao 1,5–2,5m.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng cục bộ; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng cục bộ, riêng Đồng Bằng có nắng nóng; vùng núi đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.
