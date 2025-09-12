Thời tiết ngày 12/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15 - 35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong ngày 12/9 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm, có nơi trên 80mm. Các chuyên gia cảnh báo, mưa có khả năng xuất hiện với cường suất lớn trên 80mm/3 giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to đến rất to.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, dễ gây thiệt hại cho hoa màu, nhà cửa, công trình và đe dọa sự an toàn khi tham gia giao thông.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt là những nơi địa hình dốc, đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa. Người dân sinh sống ở ven sông, suối, khu vực trũng thấp cần chủ động các biện pháp phòng tránh, theo dõi sát bản tin dự báo để ứng phó kịp thời.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C.

Nguồn baotintuc.vn