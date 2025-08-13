Thời tiết ngày 13/8: Bắc bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Một số nơi vùng núi ghi nhận mưa lớn, như trạm Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 116,8 mm, Bản Liền (Lào Cai) 42,8 mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, đặc biệt ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Khu vực cao nguyên Trung Bộ sáng nay đã xảy ra mưa lớn, trong đó trạm Bình Giáo (Gia Lai) đo được 136,8 mm, trạm Đạ M’ri 1 (Lâm Đồng) 209,8 mm, mức rất to, có nguy cơ cao gây ngập úng cục bộ, lũ quét.

Khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo chiều tối và đêm 13/8, vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 80 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng có khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (10–30 mm, có nơi trên 70 mm). Trong mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Khu vực đảo Phú Quý ghi nhận gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong ngày và đêm 13/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 11-12; biển động rất mạnh, sóng cao 3-5 m. Giữa và Nam Biển Đông tiếp tục có mưa dông rải rác, kèm nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng cao 2-3 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1,5-3 m; biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

