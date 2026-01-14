Thời tiết ngày 14/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm, Nam Bộ ngày nắng, biển động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/1/2026, thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng.

Đêm và sáng sớm, nền nhiệt giảm, trời rét, đặc biệt ở các vùng núi và trung du cảm nhận rét rõ hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết có mưa rào vài nơi, lượng mưa không lớn nhưng cần đề phòng trơn trượt trên các tuyến giao thông ven biển. Phía Bắc của khu vực này, đêm và sáng sớm trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết quen thuộc của mùa khô. Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, cục bộ; ban ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng Cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng sớm trời rét, có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi nếu không được che chắn, chăm sóc phù hợp.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm, ban ngày trời nắng.

Trên biển, hiện tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, ngày và đêm 14/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động, sóng cao phổ biến từ 2–3 m, gây khó khăn cho hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, sang ngày 15/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2–3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở mức cấp 2.

Trước diễn biến thời tiết và tình trạng gió mạnh, sóng lớn trên biển, các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực nêu trên được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động điều chỉnh kế hoạch ra khơi, tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết. Các địa phương ven biển tăng cường thông tin tới ngư dân, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ngày ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

