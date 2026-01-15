Thời tiết ngày 15/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày hửng nắng

Dự báo, ngày 15/1, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái trời rét vào sáng sớm và ban đêm, kèm theo sương mù rải rác, ban ngày giảm mây và hửng nắng. Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Ảnh minh họa: Nhật Quang

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/1, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Các khu vực khác có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Ngoài ra, ngày và đêm nay (15/1), vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, ban ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3,5m. Trong ngày và đêm 15/1, vùng biển phía đông bắc, bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh, sóng cao 2-3m.

Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực nêu trên chủ động biện pháp phòng tránh gió mạnh, sóng lớn nhằm bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

