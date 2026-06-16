Thời tiết ngày 16/6: Bắc Bộ mưa lớn, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Sáng sớm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 70 mm. Dự báo từ ngày 16/6 đến đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220 mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, chủ động phòng tránh khi có mưa dông mạnh.

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong ngày và đêm 16/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Ban ngày, khu vực này tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Nam Bộ, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn