Thời tiết ngày 16/9: Vùng áp thấp, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 16/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 – 13,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 – 116,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp, gây mưa rào và dông trên Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đà Nẵng đến TP Hồ Chí Minh, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) cũng như Vịnh Thái Lan.

Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng cao trên 2m.

Riêng khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Trên đất liền, từ sáng sớm đến đêm 16/9, ở vùng núi, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ trên 60mm, tập trung vào sáng và đêm. Chiều và đêm cùng ngày, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa có cường suất lớn (>80mm/3 giờ), kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.

Đêm qua và sáng sớm 16/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn. Tại Tuyên Quang, trạm Nấm Dẩn đo được 198mm; Lào Cai có Tả Củ Tỷ 105mm; Lâm Đồng có Tân Thanh 95,4mm; Đắk Lắk có Cư Kbang 83,8mm. Lượng mưa lớn có thể gây tác động đến sản xuất nông nghiệp, hạ tầng, nhà cửa và an toàn giao thông tại các địa phương.

Các chuyên gia khuyến cáo chính quyền và người dân các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động phương án ứng phó, nhất là ở vùng núi, ven sông suối và khu vực thường xuyên ngập úng; đồng thời theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển và Tuyên Quang sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn