Thời tiết ngày 17/1: Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì rét về đêm, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 17/1 hình thái thời tiết trên cả nước nhìn chung ổn định, song không khí lạnh vẫn chi phối rõ rệt tại nhiều khu vực, khiến nền nhiệt về đêm và sáng sớm giảm, trời rét ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Bộ.

Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây hạn chế tầm nhìn, nhất là tại các tuyến giao thông khu vực trung du và đồng bằng. Riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa chiều, mây giảm, trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và đi lại. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời rét, cần đề phòng ảnh hưởng đến sức khỏe và chăn nuôi.

Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì rét về đêm và sáng sớm.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Khu vực phía Bắc của vùng này đêm và sáng sớm trời lạnh, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ so với ban ngày.

Đối với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, thời tiết khá thuận lợi. Riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, đề phòng sương mù gây trơn trượt, giảm tầm nhìn và chủ động các biện pháp giữ ấm trong những ngày rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn