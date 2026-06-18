Thời tiết ngày 18/6: Bắc Bộ mưa dông về chiều tối, miền Trung nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Sáng sớm ngày 18/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ, phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo trong ngày 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, cục bộ mưa to đến rất to.

Riêng tại Thái Nguyên, mưa tiếp tục xuất hiện với lượng mưa tích lũy phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Người dân tại các khu vực vùng núi, trung du cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất tại những nơi có địa hình dốc, nền đất yếu.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Người dân cần hạn chế hoạt động lâu ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cao điểm, chủ động bổ sung nước và phòng tránh sốc nhiệt.

Ngày và đêm 18/6, phía Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 18/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao. Các phương tiện cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, khu vực Thanh Hóa ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Theo baotintuc.vn