Thời tiết ngày 2/10: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 2/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philíppin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 3/10, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philíppin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới tăng lên cấp 8, giật cấp 10 và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 4/10, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão mới với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Trong khi đó, tình hình lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Lúc 1 giờ ngày 2/10, mực nước sông Lô tại trạm Tuyên Quang đạt 26,29m, vượt báo động 3 là 0,29m. Lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình cũng đang lên nhanh. Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Lô và sông Thương có khả năng đạt đỉnh trên mức báo động 3; trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu đạt đỉnh ở mức báo động 3, sông Thái Bình trên mức báo động 2; hạ lưu sông Cả (Nghệ An) ít biến đổi, sau đó xuống dần nhưng vẫn ở mức cao.

Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Các tỉnh miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến đất đá bão hòa nước. Lũ dâng cao cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Các địa phương được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới và mưa lũ; chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

