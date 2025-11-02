Thời tiết ngày 2/11: Không khí lạnh tăng cường, mưa lớn ở miền Bắc và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 2/11, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Từ đêm 2 đến 4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nền nhiệt giảm mạnh, từ đêm 2/11 khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3 đến 4/11 chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ sáng 2 đến sáng 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, có nơi trên 750mm; Hà Tĩnh và Quảng Trị 200-350mm, cục bộ trên 500mm.

Phía Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

Từ trưa và chiều nay (2/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, nối với vùng áp thấp ở khoảng 12,5-13,5 độ vĩ Bắc và 111,5-112,5 độ kinh Đông. Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; từ trưa và chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Các địa phương được khuyến cáo chủ động ứng phó với mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trên biển, ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi trong thời điểm gió mạnh và sóng lớn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh; đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; đêm trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Phía Nam có nơi trên 26 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn