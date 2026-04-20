Thời tiết ngày 20/4: Bắc Bộ mưa dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to, tiềm ẩn nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, lượng mưa phổ biến dao động từ 15–30mm, song tại một số nơi có thể vượt trên 70mm. Trước đó, đêm 19/4 và rạng sáng 20/4, khu vực Tây Bắc Bộ đã ghi nhận mưa rào, có nơi mưa to kèm dông. Lượng mưa đo được tại một số trạm ở mức khá cao như Mường Trai (Sơn La) 54,6mm, Huổi Lẻng (Điện Biên) 49mm.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo, mưa dông trong thời điểm này có thể đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Đặc biệt, tại các khu vực vùng núi, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc ở mức cao.

Dự báo trong những giờ tới, mưa dông vẫn có xu hướng duy trì tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với diễn biến phức tạp, cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-23 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

