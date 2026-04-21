Thời tiết ngày 21/4: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng cục bộ, đề phòng dông lốc về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa ngày và đêm, với đặc trưng ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ duy trì trạng thái tương tự, song một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Bắc Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Nghệ An đến Huế, thời tiết tiếp tục xu hướng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Đáng lưu ý, khu vực vùng núi có khả năng xảy ra nắng nóng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp.

Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo trong những ngày tới, hình thái thời tiết này còn tiếp diễn, đặc biệt là tình trạng nắng nóng cục bộ xen kẽ mưa dông, gây ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng vùng núi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

