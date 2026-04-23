Thời tiết ngày 23/4: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục lan rộng xuống các khu vực lân cận. Trên phạm vi Bắc Bộ ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến dao động từ 23–26 độ C.

Trong ngày, khối không khí lạnh tiếp tục tác động đến các địa phương còn lại của Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Nhiệt độ giảm, tại Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ; khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 21–24 độ C.

Riêng tại Hà Nội, thời tiết chuyển mát, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ C.

Dữ liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 22/4 đến 3 giờ ngày 23/4, nhiều nơi ở Bắc Bộ có lượng mưa lớn, trên 70 mm như Khau Phạ (Lào Cai) 77,6 mm, Lâm Thao (Phú Thọ) 76mm, Tà Gia 2 (Lai Châu) 76 mm, Mường Chiên 2 (Sơn La) 73,6 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20–40mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ. Từ ngày 23–24/4, Bắc Trung Bộ có mưa với lượng tương tự, trong khi từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm/24 giờ, có nơi trên 70mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Bắc Bộ mưa dông diện rộng.

Trên biển, không khí lạnh gây ảnh hưởng rõ rệt tại Vịnh Bắc Bộ. Khu vực này có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Bắc vịnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Các phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt tại Vịnh Bắc Bộ, đối mặt nguy cơ cao do gió mạnh, sóng lớn và hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Người dân và các lực lượng chức năng cần chủ động theo dõi diễn biến, triển khai biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, ngày nắng, riêng Nam Quảng Trị-TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C; phía Nam 31-34 độ C, riêng Nam Quảng Trị đến TP Huế 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

