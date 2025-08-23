Thời tiết ngày 23/8: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 22/8 đến 0 giờ ngày 23/8 có nơi trên 50mm, điển hình như trạm Cao Bồ 2 (Tuyên Quang) 84,4mm; trạm Pha Khinh (Sơn La) 84,4mm; trạm Pú Nhung (Điện Biên) 59,0mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 1h ngày 23/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, sóng cao 3 - 5m, vùng gần tâm 4 - 6m. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam ban ngày mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa bão; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng cao trên 2m.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió đông bắc đến bắc 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 27 - 30 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Nguồn baotintuc.vn