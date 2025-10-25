Thời tiết ngày 25/10: Bắc bộ trời lạnh, miền Trung mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, thời tiết tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến có mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi cao trời rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 16 độ C.

Tại Trung và Nam Trung Bộ, mưa gia tăng mạnh. Trong sáng sớm 25/10, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như trạm Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế), trạm Hương Trà (Quảng Ngãi), trạm Ninh Hải (Khánh Hòa), trạm Cư Pui (Đắk Lắk), có điểm vượt 60 mm chỉ trong vài giờ. Mưa lớn tập trung tại khu vực ven biển gây nguy cơ ngập úng cục bộ, nhất là ở các vùng trũng thấp.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời lạnh.

Dự báo trong ngày và đêm 25/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 80–170mm, có nơi vượt 350 mm. Riêng từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông Tây Nguyên, mưa phổ biến 30–70 mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ sáng sớm 26/10 đến sáng sớm 27/10, khu vực Quảng Trị – Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50–100 mm, nơi cao nhất trên 200 mm.

Ở phía Nam, trong ngày và đêm 25/10, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn tiếp diễn. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Lý Sơn gió Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong ngày và đêm 25/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2–4 m. Đêm 25/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5–6, giật cấp 7–8, biển động. Ngoài ra, các vùng biển từ Huế đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt cục bộ; ngư dân không nên ra khơi trong thời gian biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn