Thời tiết ngày 25/8: Bão số 5 mạnh cấp 14 áp sát đất liền, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; riêng từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa nhiều nơi vượt 90 mm, như Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 107,4 mm, Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 98,4 mm.

Hồi 4 giờ sáng 25/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 220 km, Hà Tĩnh 200 km, Bắc Quảng Trị 180 km. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/giờ), giật cấp 17; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ. Nhiều trạm ven biển đã ghi nhận gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rất to.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi vào vùng biển Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị, giữ cường độ mạnh cấp 14, giật cấp 17. Trên biển, khu vực Thanh Hóa – Quảng Trị gió cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 12–14, sóng cao 8–10 m; Bắc Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6–7, giật 9, riêng Bạch Long Vĩ cấp 8–9, giật 11. Nước dâng do bão tại ven biển Hải Phòng – Bắc Quảng Trị phổ biến 0,5–1,8 m; riêng Thanh Hóa – Nghệ An tới 1,8 m, nguy cơ ngập úng ven biển và cửa sông trong chiều tối 25/8.

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: thoitietvietnam

Trên đất liền, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 8–11, giật 12–14; khu vực Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh gió mạnh nhất cấp 12–14, giật 15–16. Các tỉnh ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình có gió cấp 6–8, giật 9–10.

Từ 25–26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế có mưa 100–150 mm, cục bộ trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị có mưa đặc biệt to 200–400 mm, nơi cao hơn 700 mm (có điểm >200 mm trong 3 giờ). Hà Nội có mưa vừa, mưa to kèm dông; Đà Nẵng có mưa vừa; TP Hồ Chí Minh mưa dông vào chiều tối.

Ngoài ra, Thượng và Trung Lào cũng dự báo mưa lớn 100–250 mm trong các ngày 25–27/8, có nơi trên 500 mm.

Người dân tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần chủ động phòng chống gió mạnh, mưa đặc biệt lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, riêng vùng núi 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16; riêng Huế gió tây đến tây nam cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Tây Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn