Thời tiết ngày 29/8: Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Nam, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển hướng Tây với tốc độ 10km/giờ.

Dự báo 24 giờ tới, Bắc Biển Đông và vùng biển Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, gần tâm áp thấp cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Phía Nam Biển Đông và vùng biển Trường Sa gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng 2–4m; vùng biển Khánh Hòa – TP Hồ Chí Minh gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Đêm 29/8, Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp cấp 8, giật cấp 9-10, biển động dữ dội.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Trên đất liền, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, một số nơi mưa to như Trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 92,8mm, Trạm Yang Nam (Gia Lai) 51mm, Trạm Hồ Đá Đen (TP Hồ Chí Minh) 59,6mm.

Từ chiều tối 29/8 đến đêm 30/8, Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, tổng lượng phổ biến 70–150mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa to đến rất to, có nơi trên 450mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 150mm/3 giờ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng.

Chiều và đêm 29/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân khu vực núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ đề phòng mưa lớn kéo dài; ngư dân hoạt động trên Biển Đông cần thường xuyên theo dõi, chủ động ứng phó với gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn