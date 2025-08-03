Thời tiết ngày 3/8: Nắng nóng gay gắt kéo dài ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/8, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa. Nền nhiệt cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 55 – 60%. Thời gian xảy ra nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 16 giờ.

Tại Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt duy trì trong ngày với nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C, một số nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 50 - 55%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 10 giờ đến 17 giờ.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Riêng Bắc Bộ, nắng nóng có xu hướng giảm dần từ ngày 5/8.

Trong khi đó, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La hiện có mưa rào và dông cục bộ. Chiều tối và đêm ngày 3/8, những khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10 - 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên biển, vùng phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đang có mưa rào và dông rải rác. Trong 24 giờ tới, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3,5m. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo ngày và đêm 4/8, gió giảm còn cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 nhưng vẫn gây biển động, sóng cao duy trì 2 - 3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tàu thuyền hoạt động cần đặc biệt lưu ý nguy cơ gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.

Khuyến cáo: Người dân ở khu vực nắng nóng cần hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm, uống đủ nước, chú ý phòng chống cháy nổ. Các địa phương vùng núi Tây Bắc và ngư dân hoạt động ở Bắc Biển Đông cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, khu vực Lai Châu - Điện Biên ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên 30 - 33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng phía Đông Lâm Đồng 30 - 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Nguồn baotintuc.vn