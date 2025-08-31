Thời tiết ngày 31/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều điểm ghi nhận lượng mưa lớn vượt ngưỡng 70mm, trong đó có những nơi mưa đặc biệt lớn: Thuyền Quan (Hưng Yên) 150,2mm, Cổ Ngựa (Hải Phòng) 78,4mm, Đồng Văn 1 (Nghệ An) 177,6mm và Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 125,2mm.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 15–35mm, có điểm trên 100mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và giao thông của người dân.

Khu vực Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, dự báo cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10–30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, cường suất mưa lớn trên 80mm/3 giờ tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, hiện tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong 24 giờ tới, phạm vi mưa dông mở rộng trên vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, cũng như khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao từ 1–2m. Riêng phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc vùng biển Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển này cần hết sức lưu ý, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng, ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió đông nam cấp 2-3; phía Nam gió nhẹ . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

