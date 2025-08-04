Thời tiết ngày 4/8: Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, một số nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp, chỉ từ 55-60%. Thời gian xuất hiện nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 16 giờ.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng duy trì với nhiệt độ phổ biến 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm 50–55%. Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ dịu dần từ ngày 5/8, trong khi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi-Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Ngày 4/8, Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, một số nơi trên 39 độ C.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 4/8 đến đêm 5/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–90 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo có khả năng xuất hiện mưa lớn với cường suất >100 mm/3 giờ. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, đồng thời tiềm ẩn lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp.

Trên biển, vùng phía Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực vùng biển Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh. Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông và Bắc vịnh Bắc Bộ duy trì gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao từ 1,5–3 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần đề phòng lốc xoáy, gió giật nguy hiểm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cực điểm, uống đủ nước, bổ sung điện giải; đồng thời, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và các hình thái thiên tai trên biển để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (trừ Lai Châu và Điện Biên); chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 30-33 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng phía Đông Lâm Đồng 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nguồn baotintuc.vn