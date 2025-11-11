Thôn Sỏi xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển

Lợi thế về hệ thống giao thông kết nối với quốc lộ 21 và đường Hồ Chí Minh giúp thôn Sỏi, xã An Nghĩa có điều kiện mở rộng mạng lưới sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. Đây cũng là khu dân cư có nhiều hoạt động sôi nổi chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Người dân thôn Sỏi cùng chia sẻ kỹ thuật nghề chế tác đá cảnh giúp mang lại cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Khu dân cư mạnh về kinh tế

Năm 2025, mức sống của người dân thôn Sỏi tiếp tục được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm, tăng 5,5 triệu đồng so với năm 2024. Theo anh Bùi Văn Điền, Trưởng thôn Sỏi, phát huy những thuận lợi sẵn có, người dân trong thôn đã đẩy mạnh khai thác các ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ, chủ yếu như vật liệu xây dựng, tôn, nhà hàng ăn uống...

Đặc biệt, nghề chế tác đá cảnh nghệ thuật tại thôn Sỏi đã trở thành công việc chính của khoảng 1/3 tổng số hộ dân, mang lại thu nhập, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Anh Phạm Văn Xuân, Trưởng làng nghề chế tác đá thôn Sỏi, chủ doanh nghiệp chế tác đá cảnh Khải Xuân chia sẻ: Khoảng 20 năm trước, làng nghề chế tác đá cảnh ra đời, khởi điểm từ một số lao động trong thôn đi làm thuê ở các nơi, quan sát, học hỏi nghề từ những người thợ giỏi ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau nhiều chuyến giao lưu và được truyền nghề từ các nghệ nhân, những người thợ ở thôn Sỏi đã nắm bắt được kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn, mở xưởng, thuê nhân công.

Hàng chục hộ kinh tế tư nhân mở rộng quy mô làng nghề, thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Hiện nay, thôn có khoảng 70 hộ làm nghề, trong đó có 40 hộ là thành viên làng nghề, hàng chục hộ thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác đá cảnh nghệ thuật. Các sản phẩm phần lớn được tiêu thụ theo đơn đặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời mở rộng thị trường ra khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Một số doanh nghiệp còn xuất sản phẩm chế tác từ đá sang thị trường EU, Đài Loan theo đơn hàng.

Cũng theo trưởng thôn Bùi Văn Điền, sự hình thành và phát triển làng nghề chế tác đá cảnh đã đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, tạo diện mạo nông thôn mới. Bên cạnh ngành nghề thương mại, dịch vụ, hoạt động làng nghề có vai trò quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho gần 300 lao động, hầu hết là con em của địa phương.

Nhiều kỹ thuật giỏi, lao động có tay nghề được thu hút vào làm việc cho các xưởng chế tác đá cảnh trên địa bàn thôn Sỏi.

Sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Khu dân cư thôn Sỏi hiện có gần 250 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, 2 dân tộc anh em cùng đoàn kết sinh sống, trong đó người Kinh chiếm 75%, người Mường chiếm 25%. Cùng với sự chuyển biến rõ nét về bức tranh kinh tế, diện mạo nông thôn mới ở khu dân cư khởi sắc đáng kể. Hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn được đầu tư, nâng cấp. Các công trình xây dựng nhà ở của Nhân dân được kiến thiết khang trang; vệ sinh môi trường đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đội bóng chuyền nữ thôn Sỏi thi đấu giao lưu với thôn bạn tại giải chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân khu dân cư năm 2025.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai sâu rộng ở khu dân cư. Thôn thành lập đội văn nghệ và các đội bóng chuyền nam, nữ thường xuyên tập luyện, giao lưu cọ xát, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong những năm qua, Trưởng thôn Bùi Văn Điền khẳng định: Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận của thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gương mẫu thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đời sống tinh thần của người dân được quan tâm thông qua việc tổ chức các hoạt động thường niên: Hội đình, Tết Trung thu, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc... Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Các mô hình tự quản và bảo vệ môi trường được phát huy. Năm 2025, thôn có 95,5% hộ được công nhận gia đình văn hóa, giữ vững khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội.

Bùi Minh