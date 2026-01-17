Thông báo mời chào giá

{title}
{publish}
{head}
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao có địa chỉ tại: Khu 9 Ninh Dân, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ có nhu cầu thực hiện gói mua sắm với các nội dung sau:
1. Nội dung gói mua sắm:
- Tên gói mua sắm: Mua vật liệu nổ phục vụ sản xuất năm 2026.
- Nội dung chính của gói mua sắm: Mua vật liệu nổ phục vụ sản xuất năm 2026.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao, địa chỉ: Khu 10 Võ Lao, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ và giao trên phương tiện của Bên B.
2. Thời gian và địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá:
- Thời gian: Từ ngày 15 tháng 1 năm 2026 đến trước 10 giờ 00’, ngày 28 tháng 1 năm 2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá và nhận Hồ sơ chào giá:
+ Phòng kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao.
+ Liên hệ: Mr: Quỳnh 0948083280
3. Thời gian, địa điểm nhận và mở Hồ sơ chào giá:
- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: Hồi 10h00’, ngày 28/1/2026
- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai: Hồi 10h15’, ngày 28/1/2026
- Địa điểm nhận Hồ sơ chào giá:
+ Phòng kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao.
+ Liên hệ: Mr: Quỳnh 0948083280
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao xin thông báo để các nhà cung cấp được biết.
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026 – Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố giải pháp viễn thông cho hộ gia đình “5G Family”. Đồng thời, ra mắt...
Về việc kê khai, quy chủ sở hữu các ngôi mộ tại nghĩa địa Rừng Dây thuộc khu Tiền Phong, phường Thanh Miếu (phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì cũ) để giải phóng mặt bằng thực...
Túi Vải An Vũ - Chuyên sản xuất và in túi tote vải bố theo yêu cầu giá rẻ
Tình trạng bồn cầu bị tắc, bể phốt đầy, thoát nước chậm là vấn đề thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt gia đình, cơ quan, nhà hàng, khách sạn. Với vấn đề...
Hà Nội vừa chính thức công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị thể thao Vinhomes Olympic - một trong những dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay...
Trong thực tế thiết kế và cải tạo mặt bằng kinh doanh, trần thấp là một trong những rào cản lớn nhất khi lựa chọn hệ thống điều hòa. Văn phòng thuê sẵn, nhà hàng cải tạo từ nhà...
Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề của thị trường bất động sản Phú Thọ, khi khu vực này bắt đầu thoát khỏi trạng thái trầm lắng kéo dài để bước sang giai đoạn tái định vị...