Thông báo mời chào giá

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao có địa chỉ tại: Khu 9 Ninh Dân, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ có nhu cầu thực hiện gói mua sắm với các nội dung sau:
1. Nội dung gói mua sắm:
- Tên gói mua sắm: Mua vật liệu nổ phục vụ sản xuất năm 2026.
- Nội dung chính của gói mua sắm: Mua vật liệu nổ phục vụ sản xuất năm 2026.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao, địa chỉ: Khu 10 Võ Lao, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ và giao trên phương tiện của Bên B.
2. Thời gian và địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá:
- Thời gian: Từ ngày 15 tháng 1 năm 2026 đến trước 10 giờ 00’, ngày 28 tháng 1 năm 2026 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá và nhận Hồ sơ chào giá:
+ Phòng kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao.
+ Liên hệ: Mr: Quỳnh 0948083280
3. Thời gian, địa điểm nhận và mở Hồ sơ chào giá:
- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: Hồi 10h00’, ngày 28/1/2026
- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai: Hồi 10h15’, ngày 28/1/2026
- Địa điểm nhận Hồ sơ chào giá:
+ Phòng kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao.
+ Liên hệ: Mr: Quỳnh 0948083280
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao xin thông báo để các nhà cung cấp được biết.
