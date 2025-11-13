Thông báo Truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã ra Quyết định tạm giữ 2.011 xe mô tô, xe gắn máy là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (có danh sách kèm theo). Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ theo quy định mà người vi phạm, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện không đến giải quyết theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện nêu trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết (địa chỉ: số 3651, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210.3956.700).
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì các tang vật, phương tiện trên sẽ bị tịch thu bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.
DANH SÁCH
Phương tiện quá thời hạn tạm giữ
STT
BKS
MÀU SƠN
SỐ MÁY
SỐ KHUNG
1
88G1-20426
ĐỎ ĐEN
JC52E-1364492
RLHJC5286DY075868
2
88G1-24463
ĐEN
JA31E-0276737
RLHJA3113EY149246
3
37H1-5659
NÂU
150FMG00016358
LLCLXL308L1004453
4
28X8-3686
NÂU
RL8139FMBY2SG501436
BỊ ĐỤC
5
88K7-2081
XANH
16S2-076773
RLCS16S209Y076769
6
88D1-41790
XANH
JA36E-0816774
RLHJA3656KY036611
7
88L1-07816
TRẲNG ĐỎ
JF27E-1085041
RLHJF2706BY281682
8
88H1-29013
TRẮNG
JA39E-1070292
RLHJA391XKY212035
9
23M1-00489
TRẮNG
5C64-607504
RLCS5C640BY607499
10
88AB-03532
XANH
VDEJQ139FMB-A724932
RPEECB8PEKA724932
11
88K3-6677
TRẮNG
JC43E-5633477
RLHJC4326AY526538
12
29S6-28014
XANH
1DB1-203286
RLCN1DB10DY203284
13
88AB-20347
NÂU
VHL139FMBSD-1001546
RMNDCB1N4LH001546
14
60H4-0589
XANH
E413-VN104915
BE44E-VN104915
15
88S8-7873
ĐEN
16S1-007667
RLCS16S108Y007665
16
28S1-3371
NÂU
VTT23JL1P50FMG000429
RRKDCG1TT6XG00429
17
24P1-9112
NÂU
VTH150FMG-1007349
RRHDCG4RH7A007349
18
88H1-13961
TRẮNG
HC12E-5055502
RLHHC1214DY055578
19
19Y2-0380
ĐỎ ĐEN
JC43E-5044137
RLHJC4324AY039208
20
29N3-5900
XANH
GU509969
VDNFMA10D4509969
21
88F4-4374
ĐEN
VHL139FMBHD-2000676
RN4GCBEN4JL000676
22
29R9-2440
XANH
HC08E-0056898
RLHHC08052Y056860
23
29P1-13249
ĐEN
M731M4033904
RP8M73100CV033143
24
88G1-10626
NÂU
HA08E-1434438
RLHHA0803AY134492
25
27F8-3532
TRẮNG
JF18E-0060516
RLHJF18057Y360406
26
88AB-13816
NÂU
VHHJL152FMH00076154
RMNDCB1N4LH002469
27
88AB-20312
ĐEN
RL8139FMBDTSL003468
RP2CCB9UMLA003468
28
88G1-36815
ĐEN ĐỎ
JA36E-0593154
RLHJA3642GY109472
29
19AM-01027
XANH
VHL139FMBVT-4007131
RMNCCBCN4JH007131
30
22B1-60057
ĐỎ
HC12E-5240510
RLHHC1217DY240465
31
29V1-4663
ĐỎ
HC09E-5157203
RLHHC09095Y555681
32
88H7-1187
XANH
E438-VN124088
RLSBE4AB040124088
33
22B1-55617
ĐỎ ĐEN
5C6K-097259
RLCS5C6K0DY097250
34
88F4-6503
NÂU
1P50FMG-310338489
LXSXCGL04X10338489
35
15L1-07642
ĐEN
RPYVC25000180
RPYMCJ4PYFA000180
36
29S3-0519
XANH
5SD2-02852
5SD2-02852
37
88F4-2238
ĐỎ
VLKJC150FMG-2000120002
VLKPCG012LK120002
38
88E1-17440
XANH
HC12E-7045245
RLHHC1254FY045140
39
20G1-28579
ĐEN
JA31E-0268855
RLHJA3128EY050592
40
88S6-9337
ĐEN
HC12E-1051886
RLHHC12188Y051796
41
89H2-8859
NÂU
VTTJL1P50FMG-B003586
VTTDCG014TT003586
42
29V3-1218
NÂU
VTT03JL1P50FMG000745
CẮT HÀN
43
60U7-6822
TRẮNG
5P11-195639
RLCN5P110AY195637
44
20B1-27047
ĐEN
JC52E-5143873
RLHJC52220Y686247
45
29AB-06551
XANH
VBL139FMBTA302527
RL9BCBRUMLBL02527
46
99S1-2268
ĐỎ
Tẩy xóa một phần
han rỉ
47
22H2-7784
NÂU
LCEDR10021016801
DR100 00111406
48
19S1-0712
ĐEN
5C61-108292
RLCS5C6107Y108292
49
88G1-16795
ĐỎ
VDELC152FMH701802
BỊ MÀI
50
88E1-02614
XANH
JC43E-6174887
RLHJC4327BY243924
51
88F9-7414
XANH
VMEVA2051758
VMEKCG013ME051758
52
88H4-3833
XANH
HAN RỈ
VDEWCH074DE700272
53
60S5-1431
ĐEN
VTLZS152FMH00011862
VTLBCH023TL-011862
54
88K1-27827
TRẮNG
JA36E-0306505
RLHJA3617EY155169
55
22H3-4907
NÂU
LC150FMG00095833
XS100500010555
56
97F6-4058
ĐEN
2B56-044586
RLCN2B5607Y044586
57
34P5-6296
ĐEN
HC12E-2255454
RLHHC12338Y497890
58
99S2-6657
ĐEN
JC43E-1536100
RLHJC4313BY601124
59
88G1-24958
ĐEN
JA32-1121360
RLHJA3206EY054430
60
88K6-2519
ĐỎ
E455-111879
RLSBE4DJ070111879
61
29V5-101111
TRẮNG
JC52E-4419142
RLHJC5210CY457721
62
88S4-3024
NÂU
VTMJL150FMGB000591
RRTDCG1DL61000352
63
88F5-6216
NÂU
LC150FMG02053136
HH10002053136
64
20F1-60596
ĐEN
JA39E-1591465
RLHJA3912LY253602
65
88K7-3600
ĐEN
JC43E-0638803
RLHJC43109Y098159
66
49G1-04353
ĐEN
5P11-344515
RLCN5P110BY344535
67
28MĐ4- 02163
ĐEN
HFT60V800WA1-210900279
RPBYGTPGNMV502210
68
21D1-08440
ĐEN
BỊ MÀI
RLHJC5261DY053467
69
88F7-3284
ĐỎ
VPN152FMH0001962
HAN RỈ
70
22S1-06107
ĐEN
5P11-132971
RLCN5P1109Y132970
71
88E1-09334
ĐEN
JC52E-1049063
RLHJC5269DY011676
72
24MĐ1-08100
ĐEN
RBA3BBC15B090275
1757215 11067561
73
88S9-3342
ĐEN
JC43E-1391743
RLHJC4319AY143703
74
29V5-3407
ĐEN
2S01-034804
RLCJ2S0106Y034804
75
88S5-2281
ĐEN
HC09E-6711452
RLHHC09067Y89011
76
22K1-7194
ĐEN
LC150FMG-1-A21025560
FL100200032560
77
88K1-02194
ĐEN
JC43E-1624471
RLHJC4317BY078996
78
29S1-9999
ĐEN
5VT2-17334
VYA-J5VT23YA017334
79
36U1-1684
ĐỎ
HC12E-0627877
RLHHC12209Y021511
80
88F7-4878
ĐỎ
JC35E-2733684
RLHJC35008Y013950
81
29S6-78583
TRẮNG
G3D4E-366621
RLCUG0610GY349738
82
88S4-3261
ĐỎ
HC09E-5403658
RLHHC09067Y303566
83
88S8-9126
ĐEN
5P11-040468
RLCN5P1108Y040468
84
92H6-3098
ĐEN
5B94-039151
RLCJ5B9409Y039156
85
19X1-9904
XANH
LC152FMH21005742
LWGXCHL00080310
86
34K2-7030
XANH
VTMZS152FMH00003047
VTMPCH0022T004205
87
88F3-5040
XANH
LC152FMH00437478
LLCXCHLN2Y1076538
88
29S6-69863
ĐEN
JA39E-2393487
RLHJA3926MY272499
89
19P1-02195
CAM
VTT51JL1P52FMH000570
RRKWCH2UMAXW00570
90
35B2-43839
ĐEN
JF66E-0841565
RLHJF5817GY801615
91
88F6-0975
ĐỎ
LC152FMH02158908
VTTPCG002YVN0060453
92
88G1-32669
VÀNG
JF45E-0907825
RLHJF4510FY849535
93
88C1-01423
ĐEN
JC43E-1672843
RLHJC4319BY119774
94
88H2-2772
ĐỎ
VMSA4A-H208301
RLGSA10DH8H208301
95
KHÔNG CÓ
NÂU
VMVDAB-H005856
RL1WCHSUM7B305751
96
88H1-5032
ĐEN
E438-VN115705
RLSBE4AB040115705
97
29S6-5757
XANH
HC08E-0265258
RLHHC08062Y265220
98
29U1-4644
BẠC
JF24E-0050460
RLHJF24089Y044285
99
22H6-9219
XANH
VMEM5B216453
VMEACE113ME216453
100
88F8-6444
ĐỎ
5SD2-25452
5SD2-25452
101
30Z9-2336
VÀNG
5P11-142489
RLCN5P1109Y142489
102
88S6-4320
XANH
VTH152FMH-3005502
RRHWCH3RH7A005502
103
74H3-3716
ĐỎ
5C61-124986
RLCS5C6107Y124986
104
88H1-7688
ĐỎ
VTTJL1P52FMH000651
VTTDCH033TT000651
105
22S1-15982
ĐEN
JC52E-1338275
RLHJC5263DY112647
106
88H9-4409
NÂU
VTT36JL1P50FMG003346
RRKDCG2UM8XC03346
107
88B1-04597
ĐEN
JC52E-4109297
RLHJC5219CY093122
108
29Z8-4140
ĐỎ
JF18E-5357783
RLHJF18018Y750789
109
22S1-09788
ĐỎ ĐEN
JC52E-4413621
RLHJC5210CY277140
110
88G1-20564
ĐEN
JF58E-0015811
RLHJF5800EY015742
111
88F3-4999
NÂU
LC152FMG-1-A00664646
NJ10020010446
112
26B1-91883
ĐEN
HC12E-5192098
RLHHC1212DY191983
113
88B1-03322
ĐEN
5C64-547323
RLCS5C640BY547313
114
88H5-2215
XANH
VDEJQ152FMH003609
VDEWCH094DE003609
115
88H6-4853
XANH
E432-VN172072
RLSBE49L050172072
116
20B1-39980
ĐEN
JC52E-4507513
RLHJC5218CY331560
117
88G1-15548
ĐỎ
JC52E-5367711
RLHJC5220CY801153
118
37N6-6503
ĐEN
VMVT3B-D000061
RLGKA12DD8D000061
119
KHÔNG CÓ
ĐỎ
CY48V350W18111320447
KHÔNG CÓ
120
30F9-2511
ĐỎ ĐEN
JF18E-5255555
RLHJF18078Y652303
121
30F8-0615
ĐEN
HC12E-0263366
RLHHC12028Y625154
122
27T1-3463
ĐEN
VDEJQ152FMH-B116453
RPEXCH8PE9A116453
123
35H1-9609
ĐEN
16S2-014251
RLCS16S208Y014251
124
88L1-01693
VÀNG
HC12E-2680827
RLHHC1205AY180656
125
21B1-40263
ĐỎ
JF18E-5031330
RLHJF18087Y531262
126
29X2-8893
XANH
VMVA2A-D116785
RLGXA10DH6H116785
127
33K5-8722
NÂU
HB004022
VDNFM90B4U004022
128
88S2-6923
ĐỎ
HC09E-6572716
RLHHC09006Y572614
129
88K2-7775
ĐEN
RLCS5C630AY334533
130
22B1-31050
TRẮNG
JC52E-5068189
RLHJC5232CY455471
131
88G1-20624
ĐỎ ĐEN
JC52E-1386945
RLHJC5268DY135390
132
88K7-7443
NÂU
JF24E-0340391
RLHJF2407AY028731
133
29N6-4774
NÂU
HB018988
VDNFM90B4X057211
134
34B1-45761
NÂU
VDGZS150FMG-G00000429
RNDDCG0ND51C00429
135
88E1-02399
VÀNG
5P11-367117
RLCN5P110BY367106
136
88H6-1332
NÂU
VLF1P50FMG-350055102
BỊ MÀI
137
88S6-6563
CAM
HC12E-0052494
RLHHC12008Y525943
138
88K6-5451
NÂU
VTT45JL1P50FMG002148
WE110C0682311
139
88C1-10786
ĐEN
HC12E-5104690
RLHHC1216DY104523
140
20C1-17247
ĐEN
E3T6E-058134
RLCUE1740GY009295
141
88F6-5083
NÂU
VUMYG150FMG201084
HAN RỈ
142
98E1-07122
XANH
HC12E-5716363
RLHHC1219DY716568
143
88H2-6628
XANH
VMEVA2304665
RLGXA10CD4H304665
144
29S1-9529
XANH
HC08E-0169670
RLHHC080X2Y169610
145
88F4-5565
NÂU
LC150FMG01439682
VTPCG003YVN003982
146
88B1-06846
ĐEN
5C64-774130
RLCS5C640CY774127
147
20H4-9915
XANH
VMEVA2006180
VMEKCG013ME006180
148
99E1-03602
BẠC
JF27E-0942251
RLHJF270XBY138590
149
88H6-8057
XANH
VMEVA2367039
RLGXA10CD5H367039
150
88S2-1073
NÂU
5C61-037038
RLCS5C6107Y037038
151
88F5-3352
NÂU
LC152FMH01441962
HH10002030879
152
88G1-10987
ĐEN
HC12E-3292798
RLHHC1206BY492766
153
88H2-6895
ĐỎ
5VT1-39115
VYA-J5VT14YA039115
154
33P8-8939
ĐEN
JF18E-5077487
RLHJF18027Y577380
155
88H6-9358
XANH
VTTJL1P52FMH023525
VTTDCH094TT023525
156
88S8-7530
XANH
HC12E-0644030
RLHHC122X9Y034878
157
88S8-1278
ĐEN
5C63-152356
RLCS5C6308Y152356
158
60L8-9213
ĐỎ
VDP1P52FMH200994
HAN RỈ
159
19-689-KN
XANH
C50E-9017804
C50-9017814
160
88MĐ3-03701
TRẮNG
48V450W0914037545
KHÔNG CÓ
161
88K4-8211
ĐỎ
JC43E-1272435
RLHJC4315AY054727
162
88S7-2256
ĐEN
22S2-033344
RLCN22S208Y033344
163
29Y4-0209
TRẮNG
VMVT5A-D000353
RLGKA12ED7D000353
164
88K7-0688
ĐỎ
23B3-016311
RLCM23B308Y016311
165
88MĐ3-02900
ĐEN
RPE60V1000W800355
RPEY4EHPEHA800355
166
18P3-5258
ĐỎ
HC09E-6587116
RLHHC09086Y587054
167
29-388-T4
NÂU
C100MNE-0017550
C100MN-0017550
168
88F4-5029
NÂU
LC150FMG01505103
BỊ MÀI
169
88H9-8358
XANH
VTT29JL1P52FMH000446
RRKWCH1UM6XN00446
170
KHÔNG CÓ
BẠC
2S01-009974
RLCJ2S0105Y009974
171
18G1-30867
ĐEN
E3T6E-241086
RLCUE1710HY164692
172
22K5-6261
XANH
VDEJQ152FMH206694
RPEWCH3PE7A206694
173
29H1-19856
TRẮNG
JF27E-0924906
RLHJF2706BY813612
174
88S7-2022
ĐEN
HC12E-0157001
RLHHC12078Y574900
175
88F3-2530
ĐỎ
VTT1P52FMH-Z005406
RRKWCH4UM5X005406
176
88S7-0160
NÂU
VTMJL150FMGB009842
RRTDCG1UM71007941
177
88F2-9771
XANH
LC152FMH00607273
HAN RỈ
178
21HA-5949
NÂU
VDGZS139FMB-N033420
RNDDCBKND91033420
179
24HB-06980
XANH
VDEJQ139FMB-2 310088
RPEKCB3PEHA310088
180
29E1-65354
NÂU
LC150FMG01853626
LWAXCGL32YA01050189
181
98M4-0916
NÂU
VTTNKS1P50FMG000959
BỊ MÀI
182
88C1-10387
BẠC
JC52E-6062311
RLHJC5253DY019813
183
88C1-01300
ĐEN
JC43E-1709431
RLHJC4316BY150884
184
88F1-8302
NÂU
ZS150FMG9909143
BỊ ĐỤC
185
19H4-7271
NÂU
LC150FMG02019943
DR10000004495
186
88S1-1483
XANH
VZS152FMH000182
RL1WCH1HY5B000182
187
29L5-04891
BẠC
VMVTFB-D004297
RLGH125ND9D004297
188
88AB-13456
XANH
VBL139FMBT8300201
RL9BCB3UMLBL00201
189
88H4-2805
XANH
VSA1P50FMG-3012529
VSADCG054SA022629
190
88K1-3662
ĐEN
HC12E-0291308
RLHHC12088Y153283
191
88F4-0024
NÂU
VTTJL1P50FMG-B002430
VTMPCG0012T014519
192
29P7-3013
XANH
VMEM3G 212011
VMERCH113ME212011
193
20H1-4215
NÂU
VLKZS150FMG-2000017848
BỊ MÀI
194
19K1-4627
TRẮNG
5WP1-03069
RLCM5WP104Y003069
195
89F4-8433
NÂU
VTT08JL1P52FMH033431
LWGXCHL01896389
196
19-838-KL
XANH
C50E-0271843
C50-0271699
197
29C1-00147
ĐỎ
VMVDAB-H041522
HAN RỈ
198
29X4-0809
CAM
HC09E-6541762
RLHHC09026Y541705
199
88B1-21067
XANH
E438-VN161509
RLSBE4AB060161509
200
88K1-39777
ĐỎ
5B94-006441
RLCJ5B9407Y006441
201
20H7-0246
NÂU
C100ME-03733
C100M-003733
202
88S1-5402
NÂU
LC150FMG01407914
VVNPCG0131S022414
203
88S5-0507
ĐỎ
VTMDN152FMHA002932
RRTWCH1UM71001891
204
88K1-21951
ĐỎ
JA36E-0096613
RLHJA3619EY029718
205
31-747-L9
NÂU
NDE-1170685
MH1ND000PPK070254
206
30Z8-2451
TRẮNG
JC43E-5518356
RLHJC4320AY066227
207
88S5-7565
ĐỎ
HC09E-6784056
RLHHC090X7Y959009
208
88H6-6366
NÂU
VTTJL1P50FMG-B002840
VTTDCG014TT002840
209
88C1-14199
ĐỎ ĐEN
1FC3-073470
RLCS1FC30EY073460
210
22K9-7312
NÂU
HA08E-0906965
RLHHA080X6Y056946
211
88K9-4663
ĐEN
16S2-144403
RLCS16S20AY144404
212
19-242-KP
XANH
C50E-8544870
C50-8544806
213
88D1-17060
ĐEN
JC52E-1266860
RLHJC5260DY088842
214
88F4-2642
NÂU
LCE10001829144
LWGXCHL01829144
215
88S3-5993
NÂU
VTT17JL1P50FMG001576
RRKDCG1TT7XA01576
216
88D1-00356
XANH
VMVDAB-H033574
RLGMC11HHAH033574
217
88D1-10080
ĐEN
JC53E-0032696
RLHJC5303CY032791
218
88K1-8191
NÂU
JF24E-0033303
RLHJF24029Y029426
219
88H8-3287
ĐỎ
RMEQH1P50FMG-3001984
RMEDCGDME5A001984
220
88H1-9589
NÂU
VLKJC150FMG-2000109583
VLKDCG012LK109583
221
88MĐ5-00110
ĐEN
HAN RỈ
HAN RỈ
222
88K1-5877
ĐỎ ĐEN
JC43E-0830926
RLHJC4301AY028200
223
38H1-2490
NÂU
LC150FMG-01551017
LWGXCHL01551017
224
88K1-2906
XANH
VTMJL152FMHG003539
RRTWCH2UM71003431
225
88K1-3220
XANH
VTTJL1P50FMH-1020907
RRKWCH2UM7X020907
226
88H4-7571
BẠC
VMEVA2347222
RLGXA10CD4H347222
227
29Z3-9747
BẠC
HC12E-1105805
RLHHC12198Y105848
228
19H4-3367
XANH
E418-VN102347
BE42F-VN102347
229
88D1-04731
ĐEN
5P11-414673
RLCN5P110BY414669
230
88S7-9570
NÂU
ZS100FMH711001198
LZSXCHLS711001198
231
88C1-04291
ĐỎ ĐEN
JC43E-6403097
RLHJC4329BY451934
232
88B1-16115
XANH
VMEVA2349265
VMEKCG013ME028567
233
88K5-1009
ĐEN ĐỎ
HC12E-2214376
RLHHC12318Y462331
234
88AB-10095
XANH
VZS139FMB-13500697
RP0ECBBUMJD500697
235
88H7-1364
XANH
VTTJL1P52FMH-B011344
VTTDCH014TT011344
236
88K9-2452
ĐEN
VMVDAB-H023394
RLGMC11HHAH023394
237
88F4-1769
NÂU
1P50FMG-310125255
LWAXCGL32YA100209
238
19H3-7352
NÂU
FMG1A0048902
YX100200028347
239
33R2-1546
ĐEN
5C63-093224
RLCS5C6308Y093224
240
88K1-15349
ĐEN
HC09E-6709679
RLHHC09097Y887610
241
33L8-8230
XANH
VDECPI150FMG013721
VDEWCG033DE013721
242
88E1-01330
NÂU
VHGSL150FMG013577
RMSDCG1HGAH013577
243
88F4-4486
NÂU
LC150FMG01877816
VTPCG003YVN002316
244
88K6-3459
ĐỎ
VHRLC152FMH00005535
RRKWCH4UM8X023648
245
88S1-5971
NÂU
VPJL1P50FMG504753
RPJWCG1PJ5A504753
246
88D1-01791
ĐỎ ĐEN
JC43E-0890827
RLHJC430XBY019559
247
88K9-2101
ĐỎ ĐEN
JC43E-1265808
RLHJC4315AY049883
248
53Y9-2884
NÂU
1P50FMG-310376565
VH1000100000945
249
22H7-2205
XANH
VMEM5B225378
RLGM90BAD4H225378
250
88F7-6647
ĐEN
HC12E-0101492
RLHHC12068Y547509
251
88H8-3004
NÂU
VDEJQ152FMH202298
VDEWCH024DE202298
252
88K9-2391
ĐEN
JF18E-0201459
RLHJF180XAY751171
253
88MĐ5-02190
XANH
JYX60V1600W500136
RPEYHENPENA500136
254
29R7-9538
XANH
HC08E-0091386
RLHHC08052Y091222
255
52MA-7809
XANH
BỊ MÀI
BỊ MÀI
256
KHÔNG CÓ
ĐỎ
VHL60V800W1-100237
RN4YBEHN4HLD00237
257
KHÔNG CÓ
VÀNG
VHL139FMBVT-5004067
RMNVCBFN4HH004067
258
88D1-08563
ĐỎ
JC52E-5095450
RLHJC5222CY656584
259
KHÔNG CÓ
NÂU
VLF1P50FMG-3 40033497
HÀN ĐÈ
260
88S6-1902
ĐEN
HC12E-0056523
RLHHC12038Y030000
261
88AB-05155
XANH
VZS139FMB513832
RR6DCB5UMET513832
262
21V1-4324
ĐEN
E447-100386
RLSBE49U060100386
263
30H4-2600
BẠC
JF13E-107175
LWBTDH10081033820
264
88L1-44979
NÂU
HB010611
VDNFM90B4V010611
265
88B1-19547
XANH
5C6J-209435
RLCS5C6J0GY209433
266
88H3-3661
NÂU
VMVX1C-D010239
RLGXB10AD4D010239
267
33M8-4230
BẠC
HC09E-3069902
RLHHC09084Y369824
268
88F1-9613
NÂU
HD1P50FMH99121379
HAN RỈ
269
59D1-47456
ĐỎ ĐEN
JC52E-4327438
RLHJC5214CY435348
270
22K7-7400
NÂU
LC150FMG01405591
LHCXCHL01405591
271
88S3-3544
ĐEN
VMVA2A-D119664
RLGXA10DH7H119664
272
51R1-3526
XANH
HC09E-3075468
RLHHC09064Y375489
273
KHÔNG CÓ
ĐEN
HAN RỈ
RPFYNDFGNKH900864
274
88F5-6960
NÂU
FT612017
VDNFXM08A4U612017
275
KHÔNG CÓ
ĐEN
ZW48V250WJS14120271
KHÔNG CÓ
276
88H6-0792
ĐEN
VMEVA2A-D 370942
RLGXA10CH5H370942
277
24B1-03078
TRẮNG
5P11-346194
RLCN5P110BY346192
278
24B1-21241
TRẮNG
HC12E-5289011
RLHHC1218DY288864
279
88AB-11697
TRẮNG
VHL139FMBVT-4105933
RMNCCBLN4JH005933
280
88L1-49888
ĐỎ ĐEN
JA36E-0601348
RLHJA3649GY113387
281
KHÔNG CÓ
NÂU
VLKZS150FMG-2000023029
VLKPCG012LK023029
282
88H5-8057
ĐỎ
E432-VN181410
RLSBE49L050181410
283
19MĐ1-01850
ĐEN
48V150700221
X20157025337
284
88MĐ8-05171
HỒNG
AMH60V800WK00650
RM7Y4EKVNJ2C00715
285
88D1-02807
ĐỎ
JC43E-1735403
RLHJC4310BY173349
286
KHÔNG CÓ
ĐEN
JVC60V800W190500840
RL9YBEKUMKDT17522
287
88S2-9268
ĐỎ
HC09E-5321127
RLHHC09007Y221039
288
88H8-8665
NÂU
CPI152FMH001334
VDEPCG022DE000701
289
30K6-0148
NÂU
VMSB8A-H013697
HAN RỈ
290
88H1-7283
ĐEN
VMEVA2303004
RLGMA10ED4H303004
291
88MĐ9-00810
ĐỎ
HAN RỈ
88MD900810
292
29V7-1333
ĐEN
2B52-110450
RLCN2B5206Y110450
293
21T5-9686
XANH
E418-VN131646
BE42F-VN131646
294
98B3-20825
ĐEN
5C61-164275
RLCS5C6107Y164275
295
88H5-3089
XANH
HC09E-0543606
RLHHC09063Y543453
296
88H8-2953
ĐỎ
JC35E-0120924
RLHJC35076Y030838
297
88L1-30091
ĐEN
HC12E-1355563
RLHHC121X9Y154686
298
88S5-6362
XANH
VDGZS139FMB-N029447
VDEWCH094DE002739
299
88L1-08596
ĐEN
JC54E-0014534
RLHJC5313CY006751
300
98F8-1109
XANH
FT440587
HAN RỈ
301
88S3-6681
ĐEN
5C61-088525
RLCS5C6107Y088525
302
88S5-2734
ĐEN
HC09E-6739151
RLHHC09067Y915623
303
88S4-8852
ĐỎ
4P83-002902
RLCM4P8307Y002902
304
29V3-1304
ĐỎ
HC09E-6165674
RLHHC09086Y165690
305
33K5-8367
XANH
LC152FMH00459974
NJ110200076474
306
88L1-31760
CAM
VPJL1P50FMH180901
HAN RỈ
307
88K4-6444
ĐỎ
HC12E-1421374
RLHHC12159Y220464
308
88F4-4285
NÂU
LC150FMG01779619
LWGXCHL01779619
309
KHÔNG CÓ
ĐEN
CVE5E3AN15EG0843630H
RP4YMEKKAF8100008
310
88K1-23018
ĐEN
HC12E-5786228
RLHHC1217DY786148
311
33P3-0885
TRẮNG
HC09E-5291475
RLHHC090X7Y191306
312
26MĐ1-07518
XANH
TY60V800W160701823
RRWY4EKTACSB01796
313
88S7-7881
ĐEN
HC12E-0222604
RLHHC12078Y116712
314
88L1-32355
ĐEN
JA32E-0065138
RLHJA3223EY064964
315
88F6-3701
NÂU
HB035274
VDNFM90B4X035274
316
88S4-9202
ĐỎ
HC09E-5405244
RLHHC09077Y305200
317
37K2-3336
NÂU
VLKZS150FMG-2000032336
BỊ MÀI
318
30Y3-0854
ĐEN
16S2-042240
RLCS16S209Y042239
319
29-102-P5
XANH
HA02E-2054134
HA02-2139562
320
88F9-4746
NÂU
VLKZS1P50FMH00020730
VLKPCH022LK020730
321
88S3-2245
XANH
VMVA2A-D119122
RLGXA10DH7H119122
322
88L1-03979
ĐỎ
JF27E-0767175
RLHJF2700BY053919
323
88K4-8180
ĐEN
5B94-067965
RLCJ5B940AY067982
324
88L1-48349
ĐỎ
E3N4E-187165
RLCSE7610JY143251
325
88F2-7856
NÂU
150FM00060718
LXDXCHL0Y08066516
326
88F1-16312
NÂU
JA27E-0002879
RLHJA2706DY002748
327
88F6-0914
NÂU
LC150FMG02057616
LXDXCGL04Y2057616
328
88K5-3577
TRẮNG
5P11-172878
RLCN5P110AY172877
329
88F4-7158
NÂU
LC150FMG01594318
LWGXCHL01594318
99L1-7594
ĐEN
HC09E-6650455
RLHHC09027Y831847
331
88K1-0839
ĐEN
BỊ MÀI
RLHHC12198Y044534
332
88S6-9994
ĐỎ
HC12E-0099331
RLHHC12068Y053246
333
88E1-09640
XANH
1DB1-193400
RLCN1DB10DY193378
334
88S6-3511
CAM XANH
HC09E-6768317
RLHHC09056Y624951
335
88K5-1985
XANH
VPJL1P50FMG527750
RPJWCG1PJ5A527750
336
88B1-07289
ĐEN
JC52E-4264011
RLHJC521XCY187672
337
22S1-05868
TRẮNG
5P11-429026
RLCN5P110BY429020
338
KHÔNG CÓ
ĐEN
G3D4E-768023
RLCUG1010JY002995
339
88E1-06420
ĐEN
JC52E-5135362
RLHJC52220Y679864
340
88E1-16572
ĐEN
HC12E-7020133
RLHHC1251FY019952
341
29H7-01996
ĐEN
HC12E-7191483
RLHHC125XFY191476
342
88K1-27193
ĐEN
VMSACH-H004957
RLGSC10SHGH004957
343
KHÔNG CÓ
ĐEN
JA39E-0679747
RLHJA3909HY699597
344
34C1-14781
NÂU
5P11-208983
RLCN5P110AY208981
345
22S1-03800
TRẮNG ĐEN
JC52E-4100343
RLHJC5219CY085568
346
88H3-4358
XÁM
VMEVA2312057
RLGXA10CD4H312057
347
88K5-4705
NÂU
VPJL1P50FMG911429
PJDCG2PJAA911429
348
88MĐ7-02377
ĐỎ
HFT48V600WZ1180800622
RNKYHDHHDJDC11622
349
88MĐ7-03733
ĐEN
LM60V1000WKA00256
RNKY4ELHDNDA00250
350
88AB-14098
CAM
VBL139FMBTC302448
RL9CCB3L7KBL02448
351
88H1-1332
ĐỎ
HC09E-0213261
RLHHC09013Y213123
352
88F7-7382
XANH
VLKZS150FM-1000003814
LLKXCG021LX003814
353
88F2-8058
NÂU
HDDR10000220813
DR10000804489
354
88E1-20032
TRẮNG
E3T6E-129805
RLCUE1740GY020357
355
36K5-16331
ĐEN
JA36E-0510532
RLHJA3635GY025508
356
22H6-8285
XANH
VDEJL1P53FMH003215
VDEPCH032DE003215
357
88S2-0849
ĐỎ
HC09E-6554200
RLHHC09006Y553979
358
88E1-09623
NÂU
JA27E-0012922
RLHJA2700DY012885
359
88K1-25457
TRẮNG
HC12E-7136534
RLHHC1257FY136483
360
88H9-8625
BẠC
3S31-076044
RLCS3S3106Y076044
361
88D1-06376
ĐỎ ĐEN
5C63-576864
RLCS5C630BY576809
362
29N2-5657
NÂU
VNAYX1P52FMH003832
VSADCG012SA011007
363
88H5-3010
XANH
VTTJL1P52FMH-R000319
VTTWCH0J4UM000319
364
KHÔNG CÓ
ĐEN
HC08E-0070001
RLHHC08042Y069986
365
88S7-1001
ĐỎ
5C63-076508
RLCS5C6308Y076508
366
19L7-2037
TRẮNG
23B1-022297
RLCM23B10AY022297
367
25P1-02892
TRẮNG
5C63-744018
RLCS5C630DY743945
368
88H1-5983
ĐỎ
VLKJC150FMG-2000116669
VLKPCG012LK116669
369
16M1-9169
ĐEN
2B52-110379
RLCN2B5206Y110379
370
98L1-13747
ĐEN
G3D4E-767719
RLCUG1010KY151536
371
29V1-6173
ĐEN
3S31-019339
RLCS3S3106Y019339
372
20F1-15864
ĐEN
HC12E-3417868
RLHHC1206BY617727
373
72L1-5547
XANH
HAN RỈ
RPCWCH8UM6A001525
374
88H2-8085
XANH
VDECPI152FMH201699
VDEWCH053DE201699
375
88AB-07351
ĐỎ
VHL139FMBVT-1016061
RMNCCB3N4GH005061
376
88B1-13727
BẠC
VTT08JL1P50FMG001120
RRKDCG0UM8XS01120
377
19L1-4413
NÂU
VDGZS150FMG-VR00000427
RPEDCBVUMKA803182
378
88E1-09437
ĐỎ
HC12E-1509866
RLHHC12089Y504291
379
98D1-62434
ĐEN
JA38E-0094116
RLHJA382XGY029381
380
88K1-40438
ĐỎ
JA52E-0128541
RLHJA3842LY023943
381
88S4-1050
NÂU
VLF1P50FMG-370080010
HAN RỈ
382
88F1-32669
ĐEN
5C6K-330610
RLCS5C6K0GY330613
383
88K7-3495
TRẮNG
23B3-028020
RLCM23B309Y028020
384
88E1-02018
ĐEN
JC43E-1735624
RLHJC431XBY173584
385
88E1-09059
TRẮNG
F4CB-102036
RLSBF4510D0102016
386
30Z1-9962
ĐỎ
VMVT3A-D016983
RLGKA12CD9D016983
387
27B1-11621
NÂU
VVNZS152FMH004994
SN100SY0801269
388
98MĐ6-03647
ĐỎ
HAN RỈ
RN4YEDHN4DN101551
389
88E1-32257
TRẮNG
JA39E-1515473
RLHJA3914LY177624
390
88K6-0797
ĐEN
5C64-099159
RLCS5C6408Y099159
391
23K1-9464
ĐỎ
JF18E-0167846
RLHJF18048Y080316
392
88AB-07419
TRẮNG
VDEJQ139FMB-3405460
RPEVCB4PEHA405460
393
99H4-2588
NÂU
VUMHYTG150FMG4C400455
VHTDCG0R4UM000379
394
88S1-4422
NÂU
TXĐL
KHÔNG CÓ
395
88H6-4180
ĐỎ
VDGZS152FMH-N10001065
RNDDCHRND51001065
396
88H5-9393
ĐỎ
VTT1P52FMH-Z008119
CẮT HÀN
397
88E1-07935
XANH
HC12E-3383276
RLHHC1207BY583149
398
88H5-2347
ĐEN
HC12E-5612178
RLHHC1210DY612325
399
88H2-4337
NÂU
HB056153
VDNFM90B4X056153
400
29L7-9846
XANH
VUMHTYG150FMH4C404924
VHTDCH0S4UM004905
401
KHÔNG CÓ
ĐEN
JA39E-2518899
RLHJA3921NY022685
402
36M9-4630
ĐEN
HC09E-6663441
RLHHC09017Y844170
403
88E1-20590
ĐEN
HAN RỈ
RLHJF6300FZ758877
404
88K5-3610
NÂU
RMHYX150FMG-A300482
LWAXCGL32YA000004121
405
29M8-6670
ĐỎ
TX
HAN RỈ
406
88K5-5420
ĐEN
VMVDAB-H031267
RLGMC11HHAH031267
407
88H7-2045
ĐỎ
VMEM9B459972
RLGH125ED4D459972
408
20H1-03996
XANH
E432-VN162225
RLSBE49L040162225
409
88G1-12442
ĐỎ ĐEN
JC52E-4440002
RLHJC5211CY462717
410
88K5-2070
ĐEN
16S2-098446
RLCS16S209Y098444
411
88E1-01336
VÀNG
JF24E-0521804
RLHJF2405BY013792
412
88K5-1523
ĐỎ
HC12E-1370658
RLHHC121X9Y169804
413
88F3-8150
NÂU
LC150FMG01751268
LWGXCHL01751268
414
88K5-0185
NÂU
VPJL1P50FMG553934
RPJWCG8PJ5A553934
415
88K5-2696
NÂU
C100ME-0283564
HAN RỈ
416
88AB-06247
XANH
VZS139FMB496002
RR6DCB8UMDT496002
417
88S7-0796
NÂU
RPTHS150FMG00017132
RPHDCGEUM5H017132
418
88F3-3581
ĐỎ
HAN RỈ
WN110107866
419
19R2-0274
ĐEN
JC43E-1264853
RLHJC4319AY050342
420
29T5-3357
XANH
5VT2-65219
RLCJ5VT204Y065219
421
KHÔNG CÓ
XANH
VTTJL1P52FMH-B014830
VTTDCH014TT014830
422
22S1-0770
NÂU
VDEJQ150FMG002256
RPEDCG2PE7A002256
423
KHÔNG CÓ
NÂU
VTMJL150FMB005477
RRTDCG1UM71003489
424
88F2-6004
NÂU
LC150FMG00590116
LXDXCGL0Y0058065
425
22B1-85418
NÂU
VDMD1000043620
KHÔNG CÓ
426
99H1-1479
NÂU
VLKZS1P50FMH00064217
VLKPCH022LK064217
427
KHÔNG CÓ
ĐEN
JA39E-2987045
RLHJA3925NY752857
428
88F9-7560
NÂU
VDG1P50FMG001026
VDGDCG013DG001026
429
88H1-9302
XANH
JL1P50FMG-2010857
RLGMA10ED4D066207
430
19H9-1613
NÂU
VLKZS150FMG-2000058945
VLKPCG012LK058945
431
29N4-1451
NÂU
KEVLE1025238
VTPCG003YVN003314
432
88S6-8075
NÂU
VPJL1P50FMG552965
RPJWCG8PJ5A552965
433
KHÔNG CÓ
TRẮNG
VDEJQ139FMB-1527493
RPECCB6PEJA527493
434
KHÔNG CÓ
ĐEN
VDEJQ139FMB-A722674
RPEECB8PEJA722674
435
48H6-1305
ĐEN
16S2-069634
RLCS16S209Y069628
436
23F1-06079
NÂU
LC150FMG-1-A21022341
TX ĐLND
437
34P7-1131
TRẮNG
5C64-223726
RLCS5C640AY223725
438
16P2-5072
ĐEN
16S1-056182
HAN RỈ
439
29V9-8417
ĐỎ
VTMDA152FMHA003510
RLHHC09026Y517419
440
88D1-18425
XANH
JF33E-0622317
RLHJF331XDY542187
441
61C-33289
ĐỎ
JC52E-4487878
RLHJC521XCY320382
442
88G1-09865
ĐỎ
JC52E-5099774
RLHJC5225CY659771
443
88K1-26963
ĐỎ
5B94-018313
RLCJ5B9408Y018313
444
59N1-11627
ĐỎ
TX ĐLND
BỊ ĐỤC
445
88S7-7227
ĐỎ
HC12E-0531252
RLHHC12278Y510843
446
88F4-2065
XANH
LC152FMH00490635
LLCXCHLL9Y1B90635
447
30L5-2799
ĐEN
5SD2-09622
5SD2-09622
448
19H9-4190
XANH
VLKZS1P50FMH00036624
VLKPCH022LK036624
449
29S1-0495
XANH
5SD1-33450
5SD1-20121
450
88F1-14319
VÀNG
JF24E-0842834
RLHJF2405BY380661
451
88AB-09046
XANH
VZS139FMB482406
RR6DCB8UMDT482406
452
88S4-3451
XANH
VZS150FMG035629
KHÔNG CÓ
453
88F4-6860
XANH
VDEJQ1502FMH043811
BỊ MÀI
454
37L2-33418
ĐỎ
VDGZS152FMH-WM00004378
RNDWCH0ND61Y04378
455
88F5-9012
NÂU
1P50FMG-310605865
F3XCG0A2YAA10605713
456
88S3-4301
XANH
VMSA2B-H020788
RLGSA10BH7H020788
457
88F1-23744
VÀNG
JF45E-0258127
RLHJF4508DY624039
458
88K1-07865
TÍM
VMEVA2027366
VMEKCG013ME027366
459
88MĐ8-04869
XANH
ZH48V450WB-172706779
RPJYHDGPJHA117479
460
88F2-8810
NÂU
LC150FMG00221741
HAN RỈ
461
59G1-00887
VÀNG
VMVUAA-D008681
RLGKA11ADAD008681
462
88F1-21242
ĐEN
JA31E-0089678
RLHJA3116EY048847
463
88F1-08284
NÂU
JC54E-0026991
RLHJC5317CY013086
464
29T4-0302
BẠC
5VT1-36349
VYA-J5VT14YA036349
465
88K8-3275
ĐEN
HC12E-1381318
RLHHC12139Y180417
466
25B1-12240
XANH
JA39E-0504816
BỊ MÀI
467
88S8-7480
ĐEN
HC12E-1237197
RLHHC12109Y037182
468
88F1-35350
ĐEN
JA36E-0429294
RLHJA3652GY007291
469
88S1-9064
ĐỎ
E432-VN223073
RLSBE49L060223073
470
88D1-35316
TRẮNG
JA39E-0441179
RLHJA3903HY466038
471
88F6-0263
NÂU
LC150FMG01249699
RRKDCG4TT7X003949
472
89H8-0877
ĐỎ
VME150FMG-1A003176
RMEXCG2ME6A003176
473
88K2-6448
VÀNG
JF24E-0154493
RLHJF24019Y530405
474
88F1-2466
NÂU
HA05E-0020444
RLHHA0603WY020440
475
88H8-8316
ĐỎ
HC09E-0061486
RLHHC09096Y061516
476
29MĐ1-15249
XANH ĐEN
TY60V1000W1508001780710
RRWY6EMTAFS000144
477
88F5-0654
NÂU
CPI150FMG013524
LXDXCGL08Y2065009
478
88H9-1680
NÂU
VZSHD150FMG001677
RLPDCGZUMHB001677
479
60H7-0302
NÂU
HA05E-0229826
RLHHA0600WY229795
480
88H8-1953
ĐEN
2S01-014590
RLCJ2S0106Y014590
481
88MĐ9-04366
ĐEN
BỊ MÀI
RP4YBEK37H8501224
482
88MĐ9-01601
ĐEN
RPEYD500W207578
RPEYDDGPEFA207578
483
88F8-2598
NÂU
VUMHAYG150FMH007779
HAN RỈ
484
88MĐ8-02952
VÀNG
RPFYADGNAFNAFHT02856
KHÔNG CÓ
485
88F7-6387
NÂU
HB041241
VDNFM90B4X041241
486
88F2-2631
XANH
FT900280
VDNFXM08B4V900280
487
29AB-74565
VÀNG
VBL139FMBT8900290
RL9CCBPL7MBL00290
488
88H6-2596
NÂU
HA08E-0733361
RLHHA08085Y733331
489
88F1-33887
NÂU
VDZS150FMG-H70000941
HAN RỈ
490
88MĐ9-00841
ĐỎ
GY48800-10140102932
RN4YEDHN4DN103798
491
29X7-21608
VÀNG
M381M20998
ZAPM38100 00019659
492
29P7-9784
TÍM
VMEVA2036117
VMEKCG013ME036117
493
88K8-0444
ĐEN
JF18E-5320571
RLHJF18058Y714653
494
88F1-28531
TRẮNG
JA32E-1138821
RLHJA3212EY075865
495
88MĐ9-04996
ĐEN
CZSBEH016503
RPLYGEHUMJH800883
496
88S4-9048
XANH
VMVA2A-D034129
HAN RỈ
497
88F7-4902
NÂU
HB105457
VDNFM90B4X105457
498
27T1-04051
TRẮNG
TX
TX
499
29Z1-21763
ĐỎ
HC09E-5708698
RLHHC09037Y608734
500
21T4-5162
XANH
1P53FMH10143605
BỊ ĐỤC
501
88MĐ9-04689
ĐỎ
DS12-48V160615841C30
RPFYADGNAFHT02856
502
88F4-3109
XANH
GU502186
HAN RỈ
503
88F7-1466
XANH
E418-VN117448
BE42F-VN117448
504
88K8-9123
ĐEN
JC43E-1469856
RLHJC4310AY666981
505
88K4-0232
ĐỎ ĐEN
HC12E-2055100
RLHHC123X8Y334153
506
98H9-2322
XÁM
VMEVA2036782
VMEKCG013ME036782
507
79L3-3511
XANH
HC09E-6171700
RLHHC09006Y171662
508
88S8-2042
ĐEN
VMVD7A-H000261
RLGMC11EH8H000261
509
19K1-3264
XANH
E432-VN126945
RLSBE49L040126945
510
19-399-F6
ĐỎ
C70E-5027334
C70-6427340
511
88F3-8673
NÂU
VTTJL1P52FMH-5005340
C100M-0421149
512
88AB-01501
XANH
VHL139FMBHD-2001633
RN4GCBEN4JL001633
513
88F8-9681
XANH
VMEM3G202383
VMERCH113M202383
514
88S3-9303
XANH
VDEJQ152FMH008970
VDEWCH085DE008970
515
19AA-01036
XANH
VZS139FMB5111145
HAN RỈ
516
43MĐ2-00071
ĐỎ ĐEN
JYX60800-1606007021C300
103621606011521
517
29-836-TE
XANH
C50E-9611071
C50-9178726
518
88F1-20603
ĐEN
JC43E-0551820
RLHJC43179Y033292
519
88H4-7982
NÂU
VPF1P50FMG-340004867
VPDDCG064PD404867
520
88K6-7154
ĐEN
5P11-223685
RLCN5P110AY223683
521
88F5-5085
XANH
VTTHTJL1P52FMH-A02433
VTMPCH102YT1016075
522
29P1-8661
XANH
HC08E-0406969
RLHHC08052Y406861
523
19K5-2087
XÁM
VMVA1C-D001142
RLGMB11CD4D001142
524
25F3-4381
NÂU
Tẩy xóa
KHÔNG CÓ
525
88L1-03930
ĐEN
5C64-503573
RLCS5C640BY503573
526
88H1-8180
XANH
VDECPI152FMH201865
VDEWCH053DE201865
527
88H3-3796
BẠC XANH
TXĐL
HAN RỈ
528
21K1-42569
TRẮNG
JA39E-1130511
RLHJA3913KY269001
529
88K1-13482
XANH
JF45E-0027142
RLHJF4500DY508334
530
88G1-15751
TRẮNG ĐEN
JC52E-1077813
RLHJC5282DY017692
531
88E1-21700
TRẮNG
HC12E-7420463
RLHHC1255FY420419
532
88S1-3015
ĐỎ
3S41-022150
RLCS3S4106Y022150
533
88E1-09706
ĐEN
JC52E-6061910
RLHJC5244DY042591
534
88AB-50556
XANH
VHL139FMBVT-G000556
RMN3CBAN4NH000556
535
18F4-2722
ĐỎ
VLFEX1P52FMH-35B502157
VKDBCH013KD002280
536
16P9-6961
NÂU
5P11-121573
RLCN5P1109Y121577
537
88F9-4354
NÂU
LC150FMG0000554
L36XCGLA3Z0000554
538
88S7-9140
NÂU
LC150FMG00634207
KHÔNG CÓ
539
19S1-0677
NÂU
VTT18JL1P50FMG002114
RRKDCG1TT7XB02114
540
14H5-9425
ĐEN
16S2-023305
RLCS16S208Y023307
541
88K6-5983
ĐEN
JC43E-4316282
RLHJC4313AY088309
542
88MĐ7-02514
ĐEN
HFT60V800WA3-190601972
RL9YDEKUMKCD30294
543
88D1-38144
XANH
JA39E-0812596
RLHJA3905HY832453
544
88MĐ3-07008
ĐEN
JZ60V800W200804749
RMPYXEKGNMV2V4749
545
29V5-7340
XANH
HC09E-6602475
RLHHC09006Y602436
546
88MĐ1-02111
ĐEN
QS60V1000W171019352540
RL9YGEK1GHAF06512
547
88AB-51147
XANH
CT1P39FMB-R002039
RL9BCB1UMMCT02039
548
88MĐ1-02389
ĐEN
HAN RỈ
RLGEG5PWHHH001300
549
29P8-7648
XANH
HC09E-0206560
RLHHC09093Y206503
550
19T1-5038
NÂU
VDGZS150FMG-TA000769
CLCLXL30XY1121050
551
88K8-3196
ĐỎ
JF27E-0073502
RLHJF1805AY071775
552
88S3-3944
TRẮNG
JF18E-5003739
RLHJF18007Y50361
553
88G1-35955
NÂU
HA08E-0881954
RLHHA08046Y031993
554
88MĐ1-03872
XÁM
QS60V1000W200204350228
RL9YGEK1KLAF03587
555
88F1-0440
NÂU
C100ME-0230279
C100MN-0230279
556
88K6-3903
ĐEN
JC43E-0802577
RLHJC4301AY002194
557
21E1-13019
TRẮNG ĐEN
JC52E-1097371
RLHJC5281DY021393
558
88S6-1036
NÂU
VTT1P50FMG-Z005168
KHÔNG CÓ
559
30F8-5884
ĐỎ
HC12E-0316668
RLHHC12058Y185973
560
88K9-0984
ĐỎ ĐEN
JC43E-5032116
RLHJC4325AY027987
561
28F2-8977
NÂU
LC150FMG01535991
WE11DC0535991
562
29T7-0683
ĐỎ
HC09E-0461750
RLHHC09093Y462138
563
19H8-1792
NÂU
LC150FMG20002591
VTMPCG0012T002034
564
88S3-9585
ĐEN
5C62-044457
RLCS5C6207Y044457
565
22H4-1088
NÂU
LC152FMH-00426533
LLCXCHLN2Y1076233
566
88D1-24939
XANH
VMVBJA-D001951
RLGMD11MDFD001951
567
22S1-0039
NÂU
VTTJL1P50FMG-D000975
RRKDCGMTT5X000975
568
88S2-5431
XANH
VTT1P52FMH008475
TX 1 PHẦN
569
88S1-6468
XANH
VPJL1P50FMH159410
VPJWCH024PJ159410
570
98L1-4398
NÂU
HAN RỈ
VDNFXM08A4U604890
571
88K1-03065
ĐEN
16S2-042637
RLCS16S209Y042636
572
88B1-06451
ĐỎ
JF27E-1356694
RLHJF2709BY457074
573
88H8-8495
NÂU
VLKJC150FMG-2000108942
VLKDCG012LK108942
574
19-381-KL
XANH
C50E-9172563
C50-9172731
575
88H3-5504
ĐỎ
VLKZS1P50FMH00058097
HAN RỈ
576
88B1-01836
BẠC
JF24E-0518310
RLHJF240XBY013299
577
88K1-05182
TRẮNG
JC52E-4073631
RLHJC5217CY062533
578
22K6-0199
ĐEN
2B56-048456
RLCN2B5607Y048456
579
88H9-5178
ĐỎ
JC35E-0142812
RLHJC35046Y046043
580
88K6-2781
ĐEN
JC43E-0619906
RLHJC43189Y636557
581
88H7-3536
ĐỎ
5VT1-81781
RLCJ5VT105Y081781
582
88G1-02363
BẠC
2S01-009852
RLCJ2S0105Y009852
583
88E1-09428
ĐEN
JC52E-1034541
RLHJC5269DY006140
584
88AB-30289
XANH
VZS139FMB-46000351
RLPCCBAUMKB000351
585
88S4-0465
NÂU
VDGZS150FMG-AR00000521
RNDDCG0ND51F00521
586
88F3-5669
NÂU
LC150FMG01924511
LSDXCGL32Y924511
587
88F1-12463
ĐỎ
JC52E-5269180
RLHJC5228CY754390
588
19K8-2256
XANH
VTT01JL1P52FMH002459
RRKWCH0UM5XE02459
589
88K3-7158
TRẮNG
JC43E-5580108
RLHJC4324AY121021
590
88L1-27468
ĐEN
JA31E-0174332
RLHJA3116EY092055
591
30M8-6673
TRẮNG
M661M29328
RP8M66101AV001411
592
88S1-1361
NÂU
VTT1P50FMG-Z002707
RRKDCG4TT5X002707
593
88H9-0026
ĐEN
2S01-025363
RLCJ2S0106Y025363
594
88H5-2954
XANH
VSA150FMG11841
RPJWCGBPJ6A855502
595
88K1-08931
TRẮNG
JC52E-4260235
RLHJC5219CY416911
596
88H5-2096
XANH
VMEVA2309779
RLGXA10CD4H309779
597
22S1-1604
HAN RỈ
598
88K2-1883
ĐEN
HA09E-8013284
RLHHA09067Y013284
599
88K1-33066
ĐEN
5C61-085320
RLCS5C6107Y085320
600
88S4-3966
ĐỎ
HC09E-5399652
RLHHC09097Y299612
601
88S8-8973
NÂU
HA08E-1092322
RLHHA08008Y077310
602
88S5-1522
NÂU
CT100E-1699700
KMYCT100DXC762337
603
22K2-1007
NÂU
VMESE1240629
RLGSB10AD5H240629
604
88H5-1570
XANH
VLKCQ1P50FMH-B00085986
RNDDCHEND41085986
605
88B1-07193
ĐEN
JC52E-4282710
RLHJC5211CY199421
606
21V2-6109
XANH
E432-VN225226
RLSBE49L060225226
607
88AB-06372
XANH
VHL139FMBVT-N102438
RMNGCBBN4HH005902
608
88K6-3223
NÂU
BỊ MÀI
VMEACE113ME210627
609
88MĐ6-07568
CAM
HAN RỈ
HAN RỈ
610
88H3-5537
ĐEN
E418-VN123607
BE42F-VN123607
611
88K1-22424
NÂU
VLKZS150FMG-2000040911
VLKPCG012LK040911
612
29M6-8319
NÂU
10058760
10058760
613
88F5-4503
NÂU
GV007662
VDNFMA11B4V007662
614
29P8-3569
XANH
HC09E-0193460
RLHHC09043Y193367
615
98N5-1421
XANH
VLF1P52FMH-3 70106346
RNUWCHAUM7A106346
616
88H4-7223
NÂU
VHHLC150FMG 01019016
VMXPCG0061H 019016
617
55X2-3706
ĐEN
JC43E-5699488
RLHJC4325AY226019
618
20M7-2851
NÂU
VTT08JL1P50FMG002256
RRKDCG0UM8XS02256
619
88H5-4028
XANH
VPF1P52FMH-340021172
VPDBCH034PD421172
620
88S8-7438
NÂU
VDGZS150FMG-ST002343
LWAXCGL32YA191142
621
88AB-07293
XANH
VHL139FMBVT-2006799
RMN6CBBN4HH006799
622
88G1-06263
TRẮNG
5P11-426912
RLCN5P110BY426908
623
88S7-0729
ĐỎ
VDEJQ152FMH204359
RPEWCH3PE6A204359
624
88K1-42984
ĐỎ
HC12E-5046128
RLHHC1214DY046072
625
29-250-N3
ĐỎ
C70E-8568786
C70-8420657
626
88AB-40201
ĐEN
KHÔNG CÓ
KHÔNG CÓ
627
88K1-15719
ĐEN
5C6J-049833
RLCS5C6J0EY049809
628
21FA-00251
ĐỎ
LC150FMG01201317
HAN RỈ
629
34K4-4077
ĐEN
GV032216
HÀN
630
81K2-4166
ĐỎ
E432-VN217161
RLSBE49L060217161
631
88D1-53558
NÂU
VMESE1214138
RLGSB10AD4H214048
632
88F6-0779
XANH
VMEM3G204851
VDNFMA11B4X013278
633
88H1-19674
XANH
SỬA 1 PHẦN ND
VMERCH113ME210362
634
20C1-05694
ĐEN
VTTHTJL1P50FMG-A01048
RMHDCGTUM5T000207
635
88K8-7435
TRẮNG
VLKZS150FMG-2000044994
WE11000140994
636
19LA-2341
NÂU
HB141312
VDNFM90B4Y141312
637
22S1-03219
NÂU
VPJL1P50FMG507368
BỊ MÀI
638
88H5-9434
NÂU
VLF1P50FMG-34009953
VTKDCG023TP008453
639
88E1-12402
XANH
C50E-8180270
C50-8180142
640
88MĐ6-01991
ĐỎ
RPWYE2HSM000541
RPWYEHSYEGAE00444
641
88AB-06909
XANH
VHL139FMBVT-2009424
RMNGCBBN4HH009424
642
88H4-1429
ĐEN
VLKJC150FMG-2000126358
VLKDCG012LK126358
643
88D1-21878
ĐEN
JC43E-0702045
RLHJC43189Y656548
644
88S9-3249
ĐỎ
VMSACB-H037903
RLGSC10KHAH037903
645
15H1-04963
ĐEN
5C64-642765
RLCS5C640BY642754
646
23F1-03281
XANH
VMSACE-H030494
RLGSC10MHDH030494
647
88MĐ6-04381
ĐỎ
RPEYL1000W614027
HAN RỈ
648
88S8-1196
NÂU
HAN RỈ
HAN RỈ
649
88K1-15749
NÂU
JC52E-1240696
RLHJC5265DY077333
650
88K1-17903
XANH
HC12E-5384358
RLHHC1215DY384242
651
63H8-2202
XANH
HC12E-0601866
RLHHC12259Y001366
652
KHÔNG CÓ
XANH ĐEN
48V450W1096102
RNKYHDGUMGDE96102
653
98Y2-5072
ĐỎ
ZS152FMH01202512
cắt hàn, han rỉ
654
88K4-0161
ĐEN
JF18E-5279810
RLHJF18048Y676042
655
29K3-3453
TRẮNG
M445M2378
ZAPM4440000002224
656
17F5-4568
NÂU
LC150FMG00705445
XS100300006850
657
88H3-7042
ĐEN
VMEM3G241215
BỊ MÀI
658
33P9-3036
NÂU
VUMYG150FMG127354
RL1DCG2HY7B127354
659
88L1-60852
ĐEN
E32VE-138620
RLCUE3710LY069216
660
88AK-01275
XANH
5SD2-05448
5SD2-05448
661
88F6-7907
XANH
1P53FMH01063891
YX11011090891
662
88K1-03845
ĐEN
5B94-016874
RLCJ5B9408Y016874
663
88L1-05981
XANH
JF33E-0013356
RLHJF3307CY013320
664
88F5-0645
NÂU
1P50FMG-310259488
LWGCXCHL10260154
665
30H7-0525
ĐEN
HC12E-1570585
TẨY XÓA
666
88F6-9439
NÂU
JC150FMG-2PF12010368
LJCXCGLA016009030
667
88F6-6613
NÂU
LC150FMG02141763
LLCLXL12463
668
88K9-3283
ĐEN
31C3-017366
RLCJ31C30AY017369
669
88F5-4757
NÂU
LC150FMG02033304
HAN RỈ
670
88F1-13926
ĐEN
HC12E-3380993
RLHHC120XBY581735
671
88K5-0429
NÂU
VTHHH150FMG107591
RRHDCG1RH7A107591
672
15-956-P4
NÂU
VLKZS150FMG-2000077152
VLKDCG012LK077152
673
88S6-9899
NÂU
VZS152FMH267302
RL1WCHSUM7B267302
674
88S3-8462
XANH
VMSA2B-H015121
RLGSA10BH7H015121
675
88H8-8031
TRẮNG
VTT1P52FMH502025
VTRWCH034UM502025
676
88H8-7967
XANH
3S41-001139
RLCS3S4105Y001139
677
29Z1-0919
ĐEN
5B91-022674
RLCJ5B9107Y022674
678
88S2-7504
NÂU
VPJL1P50FMG507760
RPJWCG1PJ5A507760
679
98H7-5363
XANH
VLF1P50FMH-170015151
HÀN
680
21T3-7567
NÂU
TXĐL
BỊ MÀI
681
88H3-6562
TRẮNG
VUMHAYG150FMH007264
VTKBC014UM007264
682
29T9-6046
XANH
5VT2-96815
RLCJ5VT205Y096815
683
88K1-07577
ĐỎ
JF27E-1206382
RLHJF2701BY383805
684
33L9-0301
XANH
VZS152FMH089007
RMVWCH5MV61089007
685
88K1-04394
ĐỎ
HC12E-1354396
RLHHC12129Y153984
686
81K1-1582
XANH
E438-VN155002
RLSBE4AB050155002
687
88K1-04221
TRẮNG ĐEN
JC43E-6221261
RLHJC4325BY287842
688
88H7-4860
ĐỎ
VTTJL1P52FMH-X007044
RRKWCH1UM5X007044
689
88L1-01515
ĐEN
5C64-422998
RLCS5C640BY423002
690
88F8-4065
NÂU
VDEJQ152FMH030766
VTMPCG0021R000396
691
19H1-21204
VÀNG
5VT2-77077
RLCJ5VT204Y077077
692
19-729-F3
NÂU
LC150FMG01306930
C100M-H04644
693
30F3-5684
ĐEN
HC09E-6711363
RLHHC09097Y889079
694
19L4-7249
NÂU
LC152FMG-1-A00038863
NJ10020008197
695
88K1-05584
ĐEN
JC52E-4096050
RLHJC5218CY081768
696
88H8-4749
NÂU
VTH152FMH-7000695
RRHWCH0RH6A000695
697
88S8-6532
ĐEN
HC12E-2079474
RLHHC12388Y351694
698
88F9-5815
BẠC
5VT1-14346
VYA-J5VT13YA014346
699
88H3-7360
NÂU
CR100FMG20013083
VCRPCG0022R013083
700
KHÔNG CÓ
ĐEN
E3S1E-072947
RLCUE1340HY039295
701
88MĐ6-00201
ĐỎ
BFS48V500W150100031
RPBYBDGBFFV100004
702
88S8-7045
ĐEN
HC12E-0636673
RLHHC12219Y507664
703
88K1-30494
XANH
JA39E-0253093
RLHJA3906HY253049
704
88K1-00479
ĐỎ
VMSACB-H054867
RLGSC10KHAH054867
705
88K8-4966
VÀNG
VMVTBA-D029919
RLGKA12ED8D029033
706
19K1-21813
ĐEN
VDEJQ152FMH-B182016
RPEXCH8PEFA182016
707
KHÔNG CÓ
ĐEN
GD48V1000WH4G01656
RPNHD1DWCGL004030
708
88H1-5486
NÂU
HB049156
VDNFM90B4X049156
709
88D1-01688
TÍM
HC12E-1554448
RLHHC12009Y525118
710
88K7-0673
ĐEN
HC12E-2139665
RLHHC12338Y009070
711
88S5-5741
ĐỎ
HC09E-5528832
RLHHC09007Y429454
712
88K6-6107
ĐEN
VDEJQ152FMH051528
RPEWCH1PEAA051528
713
19H3-7972
NÂU
LC150FMG01611522
LXDXCGL04Y1611522
714
88F5-0698
NÂU
LC150FMG01170938
LLCLXL30801170938
715
88S4-2789
NÂU
BÁM BẨN
HAN RỈ
716
88F1-02278
XANH
JC43E-1642989
RLHJC4316BY094872
717
29N9-3492
NÂU
HB023342
VDNFM90B4V023342
718
88S8-7106
ĐỎ
HC12E-1254792
RLHHC12149Y054762
719
88F4-9906
NÂU
LC150FMG02031287
HAN RỈ
720
99B1-30657
VÀNG
BỊ MÀI
RLHJF4516FY806222
721
29V6-2057
ĐEN
VMM9BC-D041368
RLGH125DD6D041368
722
88S5-6576
NÂU
VTMJL150FMGB005467
RRTDCG1UM71003470
723
88H7-5635
ĐEN
2S01-008381
RLCJ2S0105Y008381
724
28G1-03685
XANH TRẮNG
55P1-026520
RLCE55P10BY026517
725
88S5-7808
NÂU
VTT36JL1P50FMG000490
RRKDCG2TT7XC00490
726
29M6-2674
XANH
E407-VN127371
BE42B-VN127371
727
88F9-2994
ĐEN
VMEM3G207449
VMERCH113ME207449
728
88K6-6290
ĐEN
31C1-002852
RLCG31C10AY002845
729
88S3-9708
ĐỎ
VMVA1E-D000562
RLGMB11ED5D000502
730
19H3-6671
NÂU
HD1P50FMG-3Y0008801
FT100Y0005418
731
88K1-60890
TRẮNG
JA36E-0425315
RLHJA3644GY011902
732
88H5-4453
ĐEN
VLKJC150FMG-2000126883
VLKDCG014LK126883
733
88H8-4211
ĐEN
E438-VN157490
RLSBE4AB060157490
734
29U2-2312
XANH
5VT1-81090
RLCJ5VT105Y081090
735
29S8-7857
ĐỎ
5SD1-30848
5SD1-30848
736
KHÔNG CÓ
VÀNG
ZH48V450WB-173105205
RPJYHDGPJHA106155
737
88H7-1057
NÂU
VMESE1254109
RLCSB10AD5H254109
738
30Z8-7928
TRẮNG
JC43E-5643722
RLHJC4322AY176213
739
88K2-7169
TRẮNG
23B3-039280
RLCM23B30AY039280
740
88H1-011.81
ĐEN
JC43E-1661411
RLHJC4313BY109841
741
88F5-6953
NÂU
JC150FMG-2PF12005274
LJCXCGLA016003671
742
19H1-088.17
ĐỎ ĐEN
JC52E-6083114
RLHJC5250DY028048
743
29S1-9628
XANH
5SD1-22244
5SD1-22244
744
KHÔNG CÓ
XANH
RPE60V1350W100829
RPEY4EMPEJA100829
745
88H8-3756
XANH
VUMYG150FMH115114
RL1WCH9UM6B115114
746
88MĐ2-004.52
ĐEN
VT48800-10160111058
RN4YADHN4GN523308
747
20G1-114.45
ĐEN
5C64-864602
RLCS5C640CY864599
748
36P9-3934
ĐỎ
VTTJL1P52FMH056532
RRKWCHXUM8X056532
749
88S2-7347
ĐỎ
HC09E-6541732
RLHHC09046Y541642
750
88H1-152.01
TRẮNG
JA32E-1063051
RLHJA3206EY029771
751
29Z1-026.20
BẠC
JF27E-0710361
RLHJF2709BY008543
752
88H3-9560
ĐỎ
VDECPI152FMH200341
VDEWCH053DE200341
753
88H1-122.78
ĐEN
5C6K-082521
RLCS5C6K0DY082774
754
29FA-5733
XANH
C50E-9978144
C50-9977788
755
88G1-103.34
ĐEN
5C64-859015
RLCS5C640CY859008
756
22H4-3990
NÂU
VTTJL1P50FMG-N 003923
LLCXCGLN5Y0060350
757
88H4-1043
BẠC
5VT1-56922
RLCJ5VT104Y056922
758
36B5-845.75
XANH
HC12E-1542022
RLHHC12099Y022431
759
20L1-9438
XANH
HC09E-5135839
RLHHC09095Y087306
760
88H6-9732
XANH
HC09E-0643336
RLHHC09053Y643320
761
88MĐ2-027.46
ĐEN
BỊ MÀI
RPEYBEMPEJA003749
762
30P5-1138
ĐỎ ĐEN
JC43E-1584675
RLHJC4311BY045234
763
30Z8-2416
ĐỎ
HC09E-5534371
RLHHC09007Y434976
764
33L5-7193
XANH
VDECPI152FMH001328
VDEPCH052DE001328
765
21T5-9116
ĐEN
5C61-166303
RLCS5C6107Y166303
766
88F6-9816
NÂU
HB046580
VDNFM90B4X046580
767
36B1-802.81
ĐỎ
HC12E-3015583
RLHHC1203BY215552
768
88S1-5166
ĐỎ
HC09E-6272490
RLHHC09096Y272392
769
88H6-3126
XANH
VLKZS1P50FMH00038975
VLKPCH022LK038975
770
KHÔNG
XANH
5C641006876
RLCS5C641DY006875
771
KHÔNG
ĐEN
55P1-044112
RLCE55P10BY044110
772
88G1-187.50
ĐỎ ĐEN
JC43E-5723755
RLHJC4328AY247172
773
88G1-089.15
ĐỎ
JC52E-4236606
RLHJC5210CY173750
774
20L2-6675
XANH
VDEJQ152FMH200907
VDEWCH024DE200907
775
20E1-402.47
XANH
E32VE-387882
RLCUE3740MY105573
776
29X7-093.18
ĐEN
HC12E-3171602
RLHHC1205BY371558
777
88F7-9056
NÂU
CR100FMG2004604
VCRPCG0022R004604
778
88F6-3813
XANH
VLKZS1P53FMH00002029
VLKPCH022LK002029
779
29S5-7490
ĐỎ
HC08E-0174143
RLHHC08082Y174076
780
29U5-4000
ĐỎ
5HU8-13040
RLCS5HU805Y013040
781
20H1-9748
ĐEN
5SD1-06991
5SD1-06991
782
99Z1-8066
ĐỎ
JF18E-0167932
RLHJF18048Y080395
783
29E1-352.64
ĐỎ
HC09E-6181635
RLHHC09036Y181604
784
30M7-9727
ĐỎ ĐEN
JC43E-0874786
RLHJC430XBY004155
785
20H1-9399
XANH
E418-VN100410
BE42F-VN100410
786
88S6-3096
ĐEN
JC43E-1738338
RLHJC4317BY175888
787
30F5-3968
TRẮNG
M444M524679
ZAPM4430000024803
788
19B1-132.16
ĐỎ ĐEN
5C64-896812
RLCS5C640CY896815
789
29Z1-214.82
CAM
JC43E-0050779
RLHJC43019Y043842
790
30Z3-8678
ĐỎ
JF18-0136279
RLHJF18058Y051763
791
88H1-233.49
ĐỎ ĐEN
JC43E-0564492
RLHJC431X9Y622191
792
30Z3-3884
ĐỎ ĐEN
HC12E-2116623
RLHHC12398Y381464
793
88H6-3145
NÂU
VUMYG150FMG007307
RNDDCG8ND51000307
794
30Z3-8331
ĐỎ ĐEN
VMVDAA-H001101
RLGMC11GH9H001101
795
88S3-5906
XANH
VDGZS152FMH-KR00002700
RNDWCH0ND61T02700
796
88K3-4530
ĐEN VÀNG
5P11-106763
RLCN5P1109Y106763
797
81B1-087.77
ĐỎ TRẮNG
JF27E-0769796
RLHJF2706BY734635
798
88H1-291.06
ĐEN
JA39E-1035242
RLHJA3911KY177529
799
88S3-9350
ĐỎ
5C61-085861
RLCS5C6107Y085861
800
29S6-605.35
ĐỎ
JA36E-0304520
RLHJA3615EY154392
801
30Z7-5742
ĐỎ ĐEN
JC43E-5537259
RLHJC4321AY083005
802
88S3-9204
NÂU
VTTJL1P50FMG2-000208
RRKDCG3TT5X000208
803
21C1-109.58
ĐEN
1FC3-012762
RLCS1FC30EY012762
804
88F1-502.95
ĐEN
E3T6E-423004
RLCUE1720KY063199
805
88H1-126.59
ĐEN
HC12E-5264784
RLHHC1215DY264733
806
19H5-6136
ĐỎ
HC08E-0003052
RLHHC08092Y003708
807
88S3-9333
NÂU
HA08E-0914190
BỊ HÀN
808
88S7-7785
ĐỎ
HC12E-1126491
RLHHC12188Y126447
809
29U5-0294
ĐỎ
HC09E-0640096
RLHHC09083Y640055
810
88K6-4907
NÂU VÀNG
5P11-172409
RLCN5P110AY172408
811
29Z7-7458
ĐỎ
HC12E-2087413
RLHHC123X8Y358548
812
88F2-4043
XANH
VDGZS152FMH-G00002105
VS11001278708
813
54Z3-5788
ĐEN
JF24E-0157528
RLHJF24099Y126302
814
88K7-5844
NÂU VÀNG
5P11-171203
RLCN5P110AY171201
815
88F6-6099
NÂU
LC150FMG02198967
VTKDCG014UM003822
816
29H3-9460
XANH
HA02E-1805409
HA02-1393589
817
29S7-2001
NÂU
VVNZS150FMG007557
HAN RỈ
818
88H1-5499
ĐỎ
VTT1P52FMH027760
VTTWCH022TT027760
819
29N2-0330
ĐEN ĐỎ
31C3-000029
RLCJ31C309Y000028
820
89F4-8136
ĐỎ
1P52FMH-310382591
VPDPCG0021H002591
821
18Z5-3430
NÂU
LC152FMG-1-A00589576
NJ100200000905
822
29S1-1838
NÂU
VTTJL1P50FMG007753
VTTDCG053TT007753
823
88F8-4262
XANH
VLKZS1P50FMH00021648
VLKPCH022LK021648
824
29P2-6725
XANH
HC08E-0424054
RLHHC0872Y424018
825
88S6-4122
ĐỎ
5C63-034941
HAN RỈ
826
88K2-4399
ĐỎ ĐEN
JC35E-3001359
RLHJC35009Y400693
827
88H9-2794
NÂU
VDEJQ150FMG001069
RPEDCG3PE6A001069
828
28N1-086.19
ĐỎ
HC09E-5015493
RLHHC09045Y514553
829
30N2-8547
ĐỎ ĐEN
5C63-426191
RLCS5C630BY426137
830
29V5-4932
ĐỎ
HC09E-6208062
RLHHC09056Y208043
831
12S1-0712
NÂU
VLF1P50FMG-370300432
RL8DCG3HY71000432
832
20H5-5037
NÂU
VTT1P50FMG028193
VTTPCG022TT028193
833
88H1-097.40
NÂU
JF24E-0859817
RLHJF2406BY231949
834
29T7-2746
XANH
5HU8-07595
VYA-S5HU84YA007595
835
29Z1-054.87
ĐỎ ĐEN
JC52E-4039861
RLHJC5218CY033476
836
20M3-2549
ĐEN
VTTJL1P52FMH-P004193
RRKWCHEUM7X004193
837
11B1-462.60
ĐEN
JA39E-2010983
RLHJA3921LY010842
838
76C1-339.31
ĐỎ
5C6J-193475
RLCS5C6J0GY193461
839
16K9-2467
XANH
5VT2-56225
RLCJ5VT204Y056225