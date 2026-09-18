Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông

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Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ 1.612 xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ theo quy định mà người vi phạm, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện không đến giải quyết theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện nêu trên, đề nghị mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết (địa chỉ: số 3651, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210.3956.700).
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì các tang vật, phương tiện trên sẽ bị tịch thu, bán đấu giá, sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Danh sách phương tiện quá thời hạn tạm giữ đơn vị khai thác trong mã QR
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