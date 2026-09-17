Máy xay giò chả 3kg Điện máy Phúc Hà - chính hãng, bền bỉ, giá tốt

Với những cơ sở chưa cần đến máy công nghiệp nhưng muốn nâng cao năng suất chế biến, dòng máy xay giò chả 3kg là một mức công suất đáng cân nhắc. Điện máy Phúc Hà hiện cung cấp đa dạng các dòng máy xay giò chả 3kg đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Máy xay giò chả 3kg phù hợp với nhu cầu sử dụng nào?

Không phải mô hình chế biến nào cũng cần đến máy có công suất lớn. Với khả năng xử lý khoảng 2,5-3kg nguyên liệu trong mỗi mẻ, máy xay giò chả 3kg nằm ở khoảng giữa máy gia đình và các dòng máy công nghiệp, phù hợp với những nhu cầu cần tăng năng suất nhưng chưa đến mức sản xuất quy mô lớn. Một số trường hợp có thể cân nhắc dòng máy này gồm:

Hộ kinh doanh giò chả quy mô nhỏ: Lượng nguyên liệu mỗi ngày ở mức vừa phải, cần thiết bị chuyên dụng để rút ngắn thời gian chế biến và duy trì năng suất ổn định.

Người bán giò chả online: Hình thức bán theo đơn thường có sản lượng thay đổi theo từng ngày. Máy 3kg có thể đáp ứng những mẻ xay tương đối lớn, giúp người bán chủ động hơn khi chuẩn bị hàng.

Quán ăn, nhà hàng nhỏ: Những cơ sở có nhu cầu tự chế biến giò, chả, mọc hoặc một số món từ thịt xay có thể tận dụng máy cho nhiều mục đích thay vì phụ thuộc vào thiết bị gia dụng thông thường.

Gia đình làm giò chả với số lượng lớn: Với những gia đình thường xuyên chế biến để sử dụng, làm quà hoặc kết hợp bán thêm, dung tích 3kg giúp xử lý nhiều nguyên liệu hơn trong một lần vận hành.

Cơ sở mới bắt đầu kinh doanh: Khi sản lượng chưa đủ lớn để sử dụng máy công nghiệp, dòng 3kg có thể là mức công suất vừa phải để bắt đầu, đồng thời tạo dư địa cho nhu cầu sản xuất cao hơn máy gia đình.

Nhìn chung, máy 3kg phù hợp với nhóm người dùng cần năng suất ở mức vừa, thường xuyên chế biến nhưng chưa cần đến thiết bị công suất lớn. Việc xác định sản lượng thực tế trước khi đầu tư sẽ giúp máy được sử dụng đúng công năng và tránh lãng phí chi phí.

Điện máy Phúc Hà - đơn vị cung cấp máy xay giò chả 3kg

Với nhóm người dùng có nhu cầu chế biến thường xuyên ở quy mô nhỏ và vừa, thị trường hiện có nhiều đơn vị cung cấp máy xay giò chả với các mức công suất khác nhau. Trong số đó Điện máy Phúc Hà là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phục vụ nhiều nhóm khách hàng từ hộ gia đình, hộ kinh doanh đến cơ sở sản xuất.

Danh mục của Điện máy Phúc Hà gồm nhiều dòng máy xay giò chả theo từng mức công suất và khối lượng xay, bên cạnh các thiết bị phục vụ chế biến thực phẩm khác. Dòng 3kg nằm trong nhóm sản phẩm dành cho nhu cầu sử dụng ở quy mô nhỏ và vừa, phù hợp với phân khúc khách hàng đang tìm kiếm thiết bị chuyên dụng cho quá trình chế biến.

Với phương châm hoạt động “Uy tín - Chất lượng - Tận tâm” Điện máy Phúc Hà tự hào là đơn vị cung cấp uy tín đáng để khách hàng tham khảo.

Vì sao nên chọn máy xay giò chả 3kg tại Điện máy Phúc Hà?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm máy xay giò chả 3kg nhưng Điện máy Phúc Hà vẫn là lựa chọn được nhiều khách hàng đánh giá cao. Bởi vì:

Sản phẩm có nhiều công suất để lựa chọn: Máy xay giò chả 3kg động cơ 2.2Kw phù hợp với nhu cầu xay ở mức vừa trong khi máy xay giò chả 3kg động cơ 3kW đáp ứng khối lượng lớn hơn, phù hợp với tần suất sử dụng cao.

Cấu tạo đa dạng: Phúc Hà cung cấp cả mẫu nồi ghép và nồi đúc, giúp khách hàng cân nhắc theo nhu cầu và ngân sách.

Thiết kế phù hợp với đặc thù làm giò chả: Các mẫu máy được trang bị khoang làm lạnh và cối inox, hỗ trợ kiểm soát nhiệt trong quá trình xay và thuận tiện vệ sinh sau khi sử dụng.

Bảo hành dài hạn: Máy xay giò chả 3kg tại Điện máy Phúc Hà có thời gian bảo hành lên đến 36 tháng, cùng hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua máy xay giò chả hãy liên hệ ngay với Điện máy Phúc Hà để được tư vấn.

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