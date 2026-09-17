Làm thế nào để hạn chế xu hướng giao dịch theo cảm xúc?

Một số nhà đầu tư có xu hướng vội vàng mua vào ngay khi thấy đà tăng nóng lan rộng theo tâm lý đám đông. Chỉ vài phút sau đó, không ít người nhận ra quyết định mua vào vừa rồi thực chất chưa đủ cơ sở, thậm chí là một sai lầm. Nhưng với quy định giao dịch hiện nay, việc sửa sai ngay trong phiên gần như là điều không thể.

Cổ phiếu tăng nóng và quyết định sai lầm

Khi các chỉ số đại diện như VN-Index bất ngờ tăng mạnh trong phiên, tâm lý đám đông thường lan nhanh trên các hội nhóm đầu tư, khiến nhiều người vội vàng đặt lệnh mua vào một mã cổ phiếu đang tăng giá, mà chưa kịp dừng lại để phân tích kỹ liệu đây có thực sự là cơ hội tốt. Chỉ vài phút sau khi lệnh khớp, không ít nhà đầu tư nhận ra sai lầm: Có thể là mua vào lúc giá cao hoặc mã cổ phiếu đó không phù hợp với chiến lược đầu tư ban đầu.

Vấn đề nằm ở chỗ, với cách giao dịch T+2 truyền thống, cổ phiếu vừa mua chưa chính thức về đến tài khoản ngay, nên nhà đầu tư không thể bán ra để sửa sai dù đã nhận ra vấn đề trong cùng phiên. Thay vào đó, họ buộc phải ôm giữ cổ phiếu cho đến khi việc thanh toán hoàn tất mới có thể xử lý tiếp.

Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, nếu thị trường tiếp tục biến động bất lợi, rủi ro thua lỗ có thể tăng thêm đáng kể so với thời điểm nhà đầu tư nhận ra sai lầm ban đầu, khiến một quyết định cảm tính ban đầu kéo theo hậu quả lớn hơn nhiều so với dự tính.

Chuỗi hậu quả từ quyết định giao dịch sai lầm có thể khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề

Ba nguyên tắc giúp hạn chế quyết định cảm tính

Trước khi đặt lệnh, việc xác định rõ nguyên tắc đầu tư của riêng mình, bao gồm tiêu chí lựa chọn cổ phiếu, mức cắt lỗ, mức chốt lời và tỷ trọng phù hợp cho từng mã, giúp nhà đầu tư có một khung tham chiếu rõ ràng để đối chiếu trước khi hành động, thay vì để cảm xúc tại thời điểm thị trường biến động chi phối quyết định.

Bên cạnh đó, việc chủ động nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Khi hiểu rõ quy định của các sàn chính thức tại Việt Nam ( HOSE , HNX, UPCOM) cũng như các khái niệm thường gặp, các công cụ phân tích hữu ích, nhà đầu tư sẽ có khả năng phân biệt giữa một tín hiệu tăng giá có cơ sở với một đợt biến động ngắn hạn xuất phát từ tâm lý đám đông, từ đó tránh được phần lớn các quyết định mua vào thiếu căn cứ.

Những nhà đầu tư chưa có đủ thời gian hoặc kinh nghiệm để tự xây dựng nguyên tắc đầu tư và duy trì kỷ luật đó qua từng phiên giao dịch có thể tham khảo dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản và sao chép chiến lược tự động V-Lead của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Thay vì tự mình phản ứng theo từng nhịp tăng giảm của thị trường, nhà đầu tư sử dụng V-Lead có thể sao chép tự động các chiến lược đầu tư từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu của VCBS dựa trên danh mục đã được xây dựng sẵn theo nguyên tắc và kỷ luật nhất quán, không bị chi phối bởi cảm xúc tại từng thời điểm cụ thể.

Bên cạnh đó, các cá nhân sử dụng V-Lead còn được miễn phí giao dịch và miễn phí quản lý trên tiểu khoản thường được ủy thác, đồng thời vẫn có thể chủ động giao dịch cá nhân trên các tiểu khoản còn lại như margin thường nếu muốn tự mình thử nghiệm chiến lược riêng.

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Cảm xúc là yếu tố khó tránh khỏi khi theo dõi thị trường mỗi ngày, nhưng để cảm xúc dẫn dắt quyết định mua bán lại là điều nhà đầu tư hoàn toàn có thể hạn chế. Đặt nguyên tắc rõ ràng, trang bị kiến thức vững vàng, và khi cần, để đội ngũ chuyên gia VCBS đồng hành cùng V-Lead – đó là những cách giúp nhà đầu tư tránh khỏi vòng lặp mua theo cảm xúc rồi hối hận ngay sau đó.