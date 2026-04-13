Thông báo tuyển dụng Lái xe hợp đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức tuyển dụng cộng tác viên, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Nhân viên lái xe: 02 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:

1. Điều kiện chung:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

- Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện...

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Không quá 40 tuổi

2.Trình độ, bằng cấp:

-Tốt nghiệp THPT trở lên.

-Có giấy phép lái xe tối thiểu hạng B2 (còn hiệu lực).

3. Kinh nghiệm và kỹ năng:

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lái xe.

- Am hiểu luật giao thông, lái xe an toàn.

- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Có thể:

+ Đi công tác xa (ngoại tỉnh);

+ Làm ngoài giờ hành chính khi cần thiết

4. Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, cẩn thận, kín đáo.

- Nhanh nhẹn, chịu khó.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Tác phong lịch sự.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Qua 02 vòng thi:

Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ.

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề + phỏng vấn trực tiếp.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ.

- Các văn bằng, chứng chỉ:

+ Giấy phép lái xe; Bản sao các bằng cấp có liên quan; Giấy khai sinh; CCCD;...

+ Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)

+ 01 ảnh 4x6, được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất của ứng viên.

+ Các giấy tờ khác có liên quan...

V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Thời gian: Từ ngày 10/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026 hoặc đến khi Chi nhánh nhận đủ chỉ tiêu. Cách thức:

- Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý nội bộ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 8, Kim Ngọc, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

- Liên hệ: Đ/c Huyền: 0906210899 hoặc Đ/c Hồng: 0349836365

Ghi chú: Ưu tiên các ứng viên sinh sống gần địa điểm làm việc.

Trân trọng thông báo.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Tuấn