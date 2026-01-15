Thông bồn cầu, hút bể phốt giá rẻ 99k, sạch 100%, bảo hành 5 năm thịnh phát toàn quốc

{title}
Tình trạng bồn cầu bị tắc, bể phốt đầy, thoát nước chậm là vấn đề thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt gia đình, cơ quan, nhà hàng, khách sạn. Với vấn đề nhấc nhối đó, Công ty Thịnh Phát luôn mang đến dịch vụ thông bồn cầu, hút bể phốt giá rẻ chỉ từ 99k, cam kết sạch 100% - không mùi - không đục phá - bảo hành lên đến 5 năm, phục vụ toàn quốc 24/7.
Nguyên nhân cơ bản thường khiến bồn cầu, bể phốt bị tắc
Trước khi lựa chọn dịch vụ thông bồn cầu hay hút bể phốt, thì bạn cần hiểu rõ nắm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan phổ biến gây ra tình trạng tắc nghẽn này:
Xả giấy vệ sinh quá nhiều trong một lần đi vệ sinh
Rơi dị vật xuống bồn cầu như bàn chải, khăn giấy ướt, đồ nhựa, tăm xỉa răng, đồ chơi trẻ con....
Bể phốt sử dụng lâu năm không được hút định kỳ
Hệ thống đường ống lâu ngày, hay thi công sai kỹ thuật, đường ống bị gãy, sụt lún
Dầu mỡ, cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong đường ống thoát nước
Nếu không xử lý kịp thời, với tình trạng này có thể gây trào ngược chất thải, mùi hôi nặng, mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.
Dịch vụ thông bồn cầu giá rẻ 99k của Thịnh Phát có gì nổi bật?
Thông bồn cầu giá rẻ - minh bạch - không phát sinh
Công ty Môi Trường Thịnh Phát cam kết khảo sát, báo giá thông bồn cầu rõ ràng trước khi làm, chỉ từ 99.000đ , không chặt chém, không phát sinh chi phí ẩn. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.
Dịch vụ Thông bồn cầu với công nghệ hiện đại - sạch 100%
Chúng tôi sử dụng các máy móc chuyên dụng:
Máy thông tắc lò xo công nghiệp
Máy hút bể phốt công suất lớn
Máy hơi áp suất lớn để thổi
Thiết bị nội soi đường ống hiện đại
Nhờ đó, việc thông tắc diễn ra nhanh chóng, triệt để, sạch 100%, không đục phá nền nhà, không làm hư hại công trình.
Thông bồn cầu không tạo ra mùi hôi thối - không bẩn - an toàn tuyệt đối trong khi xử lý
Quy trình làm việc Thông bồn cầu khép kín, đảm bảo:
Không tràn nước bẩn ra ngoài
Không gây mùi hôi khó chịu
Thu dọn sạch sẽ sau khi thi công
Đây là điểm cộng lớn khiến hàng nghìn khách hàng tin tưởng dịch vụ thông bồn cầu Thịnh Phát .
* Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sẽ thay đổi sau khi có kết quả khảo sát địa hình thi công
Hút bể phốt giá rẻ - giải pháp triệt để cho mọi công trình
Ngoài thông tắc bồn cầu, Thịnh Phát còn cung cấp dịch vụ hút bể phốt giá rẻ , phù hợp cho:
Nhà dân, chung cư
Nhà trọ, khu tập thể
Nhà hàng, khách sạn, quán ăn
Trường học, bệnh viện, khu công nghiệp
Khi nào cần hút bể phốt?
Bồn cầu xả nước chậm, có tiếng ục ục
Xuất hiện mùi hôi nồng nặc dù đã vệ sinh
Bể phốt sử dụng trên 3-5 năm chưa hút
Chất thải trào ngược lên miệng bồn cầu
Hút bể phốt định kỳ giúp kéo dài tuổi thọ hệ thống vệ sinh, tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.
Bảo hành 5 năm hút bể phốt - cam kết chất lượng hàng đầu
Điểm khác biệt lớn nhất của Thịnh Phát so với nhiều đơn vị khác trên thị trường chính là chính sách bảo hành lên đến 5 năm.
Nếu tái tắc do nguyên nhân đã xử lý
Nếu hệ thống thoát nước gặp lại sự cố cũ
Chúng tôi hỗ trợ xử lý lại hoàn toàn miễn phí.
Chính sách bảo hành dài hạn thể hiện sự uy tín - chuyên nghiệp - trách nhiệm của Thịnh Phát đối với khách hàng.
Quy trình thông bồn cầu, hút bể phốt chuyên nghiệp
Tiếp nhận yêu cầu 24/7 Khảo sát - xác định nguyên nhân tắc nghẽn
Báo giá chi tiết - rõ ràng
Tiến hành thông hút nhanh gọn
Kiểm tra, nghiệm thu và dọn vệ sinh sạch sẽ
Viết phiếu bảo hành dài hạn
Toàn bộ quy trình chỉ mất 15-30 phút đối với các trường hợp thông thường.
Bảng giá hút bể phốt Thịnh Phát theo bộ môi trường
* Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sẽ thay đổi sau khi có kết quả khảo sát địa hình thi công
Vì sao nên chọn Thịnh Phát?
Giá rẻ chỉ từ 99k
Phục vụ toàn quốc, có mặt nhanh chóng
Kỹ thuật viên tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm
Máy móc hiện đại, xử lý triệt để
Bảo hành dài hạn lên đến 5 năm
Hàng nghìn khách hàng hài lòng
Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn mang đến giải pháp vệ sinh bền vững, lâu dài cho mọi gia đình và doanh nghiệp.
Thịnh Phát - đơn vị thông bồn cầu, hút bể phốt uy tín toàn quốc
Nếu bạn đang gặp tình trạng bồn cầu bị tắc, bể phốt đầy, mùi hôi khó chịu, đừng chần chừ. Liên hệ ngay Thịnh Phát để được hỗ trợ nhanh - sạch - rẻ - bảo hành dài hạn.
Công Ty Thịnh Phát - Thông bồn cầu, hút bể phốt giá rẻ 99k, sạch 100%, bảo hành 5 năm, phục vụ toàn quốc.
Liên Hệ Dịch Vụ Thông Bồn Cầu - Hút Bể Phốt Giá Rẻ Thịnh Phát
Website : https://thongcongnghethuthamcau.com/
Hotline : 0949392535 - 0964981378
Trụ Sở Chính: Thôn Hữu Cước, Xã Liên Minh, TP. Hà Nội, Việt Nam
Cơ Sở 2: Lê Quang Hòa, TP Đà Nẵng
Cơ Sở 3: Thủ Đức, Biên Hoà, TP Hồ Chí Minh
