Thông bồn cầu, hút bể phốt giá rẻ 99k, sạch 100%, bảo hành 5 năm thịnh phát toàn quốc

Tình trạng bồn cầu bị tắc, bể phốt đầy, thoát nước chậm là vấn đề thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt gia đình, cơ quan, nhà hàng, khách sạn. Với vấn đề nhấc nhối đó, Công ty Thịnh Phát luôn mang đến dịch vụ thông bồn cầu, hút bể phốt giá rẻ chỉ từ 99k, cam kết sạch 100% - không mùi - không đục phá - bảo hành lên đến 5 năm, phục vụ toàn quốc 24/7.

Nguyên nhân cơ bản thường khiến bồn cầu, bể phốt bị tắc

Trước khi lựa chọn dịch vụ thông bồn cầu hay hút bể phốt, thì bạn cần hiểu rõ nắm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan phổ biến gây ra tình trạng tắc nghẽn này:

Xả giấy vệ sinh quá nhiều trong một lần đi vệ sinh

Rơi dị vật xuống bồn cầu như bàn chải, khăn giấy ướt, đồ nhựa, tăm xỉa răng, đồ chơi trẻ con....

Bể phốt sử dụng lâu năm không được hút định kỳ

Hệ thống đường ống lâu ngày, hay thi công sai kỹ thuật, đường ống bị gãy, sụt lún

Dầu mỡ, cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong đường ống thoát nước

Nếu không xử lý kịp thời, với tình trạng này có thể gây trào ngược chất thải, mùi hôi nặng, mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.

Dịch vụ thông bồn cầu giá rẻ 99k của Thịnh Phát có gì nổi bật?

Thông bồn cầu giá rẻ - minh bạch - không phát sinh

Công ty Môi Trường Thịnh Phát cam kết khảo sát, báo giá thông bồn cầu rõ ràng trước khi làm, chỉ từ 99.000đ , không chặt chém, không phát sinh chi phí ẩn. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ Thông bồn cầu với công nghệ hiện đại - sạch 100%

Chúng tôi sử dụng các máy móc chuyên dụng:

Máy thông tắc lò xo công nghiệp

Máy hút bể phốt công suất lớn

Máy hơi áp suất lớn để thổi

Thiết bị nội soi đường ống hiện đại

Nhờ đó, việc thông tắc diễn ra nhanh chóng, triệt để, sạch 100%, không đục phá nền nhà, không làm hư hại công trình.

Thông bồn cầu không tạo ra mùi hôi thối - không bẩn - an toàn tuyệt đối trong khi xử lý

Quy trình làm việc Thông bồn cầu khép kín, đảm bảo:

Không tràn nước bẩn ra ngoài

Không gây mùi hôi khó chịu

Thu dọn sạch sẽ sau khi thi công

Đây là điểm cộng lớn khiến hàng nghìn khách hàng tin tưởng dịch vụ thông bồn cầu Thịnh Phát .

* Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sẽ thay đổi sau khi có kết quả khảo sát địa hình thi công

Hút bể phốt giá rẻ - giải pháp triệt để cho mọi công trình

Ngoài thông tắc bồn cầu, Thịnh Phát còn cung cấp dịch vụ hút bể phốt giá rẻ , phù hợp cho:

Nhà dân, chung cư

Nhà trọ, khu tập thể

Nhà hàng, khách sạn, quán ăn

Trường học, bệnh viện, khu công nghiệp

Khi nào cần hút bể phốt?

Bồn cầu xả nước chậm, có tiếng ục ục

Xuất hiện mùi hôi nồng nặc dù đã vệ sinh

Bể phốt sử dụng trên 3-5 năm chưa hút

Chất thải trào ngược lên miệng bồn cầu

Hút bể phốt định kỳ giúp kéo dài tuổi thọ hệ thống vệ sinh, tiết kiệm chi phí sửa chữa về lâu dài.

Bảo hành 5 năm hút bể phốt - cam kết chất lượng hàng đầu

Điểm khác biệt lớn nhất của Thịnh Phát so với nhiều đơn vị khác trên thị trường chính là chính sách bảo hành lên đến 5 năm.

Nếu tái tắc do nguyên nhân đã xử lý

Nếu hệ thống thoát nước gặp lại sự cố cũ

Chúng tôi hỗ trợ xử lý lại hoàn toàn miễn phí.

Chính sách bảo hành dài hạn thể hiện sự uy tín - chuyên nghiệp - trách nhiệm của Thịnh Phát đối với khách hàng.

Quy trình thông bồn cầu, hút bể phốt chuyên nghiệp

Tiếp nhận yêu cầu 24/7 Khảo sát - xác định nguyên nhân tắc nghẽn Báo giá chi tiết - rõ ràng Tiến hành thông hút nhanh gọn Kiểm tra, nghiệm thu và dọn vệ sinh sạch sẽ Viết phiếu bảo hành dài hạn

Toàn bộ quy trình chỉ mất 15-30 phút đối với các trường hợp thông thường.

Bảng giá hút bể phốt Thịnh Phát theo bộ môi trường

* Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế sẽ thay đổi sau khi có kết quả khảo sát địa hình thi công

Vì sao nên chọn Thịnh Phát?

Giá rẻ chỉ từ 99k

Phục vụ toàn quốc, có mặt nhanh chóng

Kỹ thuật viên tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm

Máy móc hiện đại, xử lý triệt để

Bảo hành dài hạn lên đến 5 năm

Hàng nghìn khách hàng hài lòng

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn mang đến giải pháp vệ sinh bền vững, lâu dài cho mọi gia đình và doanh nghiệp.

Thịnh Phát - đơn vị thông bồn cầu, hút bể phốt uy tín toàn quốc

Nếu bạn đang gặp tình trạng bồn cầu bị tắc, bể phốt đầy, mùi hôi khó chịu, đừng chần chừ. Liên hệ ngay Thịnh Phát để được hỗ trợ nhanh - sạch - rẻ - bảo hành dài hạn.

Công Ty Thịnh Phát - Thông bồn cầu, hút bể phốt giá rẻ 99k, sạch 100%, bảo hành 5 năm, phục vụ toàn quốc.

Liên Hệ Dịch Vụ Thông Bồn Cầu - Hút Bể Phốt Giá Rẻ Thịnh Phát

Website : https://thongcongnghethuthamcau.com/

Hotline : 0949392535 - 0964981378

Trụ Sở Chính: Thôn Hữu Cước, Xã Liên Minh, TP. Hà Nội, Việt Nam

Cơ Sở 2: Lê Quang Hòa, TP Đà Nẵng

Cơ Sở 3: Thủ Đức, Biên Hoà, TP Hồ Chí Minh