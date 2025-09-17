Kỳ họp chuyên đề thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIX:

Thông qua 12 Nghị quyết quan trọng

Hôm nay 17/9, ngay sau phiên khai mạc, Kỳ họp chuyên đề thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIX đã tập trung vào nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo; đồng thời thống nhất, biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết quan trọng.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh trình bày các tờ trình về các nội dung: Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị; Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn tỉnh Phú Thọ. Ban hành nghị quyết chấp thuận tăng chỉ tiêu sử dụng đất khi lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu B1, tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch khu vực xung quanh hồ điều hòa thuộc phường Vĩnh Yên, xã Bình Nguyên, xã Xuân Lãng, xã Nguyệt Đức, xã Tam Hồng và xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình (cũ) ban hành đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Các đại biểu cũng nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp điều hành các nội dung thảo luận tại hội trường

Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu đều thống nhất cao với các nội dung trình tại Kỳ họp và khẳng định đây là những vấn đề quan trọng nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chế độ chính sách và an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế mới.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, các đại biểu đề xuất một số nội dung: Về quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm xây dựng, ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và các bộ đơn giá sửa chữa, cải tạo, mua sắm tài sản thông dụng.

Đồng thời xây dựng và cung cấp hồ sơ mẫu, quy trình thủ tục rút gọn cho các loại công việc mua sắm, sửa chữa phổ biến có giá trị nhỏ giúp cho các đơn vị không có cán bộ chuyên trách vẫn có thể thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ cho đội ngũ cán bộ cấp xã về công tác lập dự toán và thanh quyết toán theo quy định mới, nhằm từng bước nâng cao năng lực thực thi tại chỗ.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trình bày các tờ trình

Giám đốc Sở Tư Pháp Trần Việt Hùng trình bày Tờ trình về bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ) ban hành hiện còn hiệu lực sau sáp nhập

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp

Về việc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh sau sắp xếp, các đại biểu kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát toàn bộ văn bản hiện hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; phân loại văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, đặc biệt là nhóm các văn bản cần ưu tiên. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cần chú trọng đánh giá tác động chính sách, để đảm bảo nguồn lực về tài chính và thực tiễn quản lý.

Đồng thời đẩy mạnh công khai, minh bạch, đảm bảo mọi văn bản được công bố kịp thời, tạo cơ chế để người dân tham gia góp ý. Đại biểu cho rằng khối lượng văn bản quy phạm pháp luật phải rà soát, xử lý rất lớn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, trao đổi thường xuyên với các Ban của HĐND tỉnh để có sự thống nhất, đảm bảo chất lượng dự thảo khi trình HĐND tỉnh thông qua. Đại biểu cũng có nhiều ý kiến về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; rà soát nhiệm vụ thu chi của cấp xã để giao dự toán năm 2026...

Đại biểu Nguyễn Thảo Nam, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Thanh Ba thảo luận, đề xuất kiến nghị xây dựng quy định về lĩnh vực KH-CN, đổi mới, sáng tạo, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Tam Nông, Thanh Thủy tham luận về nội dung đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp

Với tinh thần tập trung, dân chủ, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao của 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc hoàn thiện và thực hiện thống nhất cơ chế, chính sách sau hợp nhất tỉnh; đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập; kịp thời triển khai các chương trình, dự án được đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội; đồng thời nâng cao tính chủ động, tự chủ cho các cấp chính quyền trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu bế mạc Kỳ họp

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng quy định, bảo đảm sự vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các cấp, các ngành tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động của bộ máy chính quyền xã, phường để kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh; vận hành bộ máy hành chính 2 cấp thông suốt hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cần bãi bỏ hoặc ban hành mới; đồng thời cập nhật các quy định mới của Trung ương về phân cấp, phân quyền; chỉ đạo cơ quan tham mưu nhanh chóng triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kịp thời ban hành chính sách mới, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.

Đồng thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công phù hợp với thực trạng sau sáp nhập; ưu tiên dự án cấp thiết, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Nhân dân. Chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. UBND tỉnh, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, làm rõ trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát; đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau khi ban hành; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.

Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và Nhân dân được biết, theo dõi, giám sát và thực hiện.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2 cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ cần xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; chủ động phối hợp chặt chẽ đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp...

Quốc Hội