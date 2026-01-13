Thông qua danh sách 122 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Duy Linh

Các đại biểu dự hội nghị sáng nay biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 đồng chí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Đảng ủy Quốc hội và cử tri đang công tác tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội...

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương là dịp cử tri nơi công tác đối chiếu với tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Hội nghị đã nghe phổ biến: các tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Duy Linh

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, người ứng cử Đại biểu Quốc hội là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, các cử tri cho rằng, các đồng chí được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm.

Đối với các đồng chí được giới thiệu tái cử, các cử tri cho rằng, các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến qua một hoặc nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đóng góp rất hiệu quả, trách nhiệm, quyết liệt góp phần vào thành công của các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Đối với các đồng chí được giới thiệu ứng cử lần đầu, cử tri nhận thấy đều là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị tham mưu giúp việc, đã có cống hiến nhiều năm trong vai trò của mình, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội, có đầy đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng các điều kiện đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Linh

Cử tri tin tưởng các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử, trở thành những người đại biểu đại diện xứng đáng cho cử tri cả nước, đóng góp trí tuệ và bản lĩnh của mình vào công việc chung của Quốc hội và sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại diện người được giới thiệu ứng cử bày tỏ nhận thức sâu sắc về những yêu cầu đặt ra đối với Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, đòi hỏi mỗi đại biểu phải luôn giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe đa chiều, không né tránh vấn đề khó, đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách.

Đại diện người được giới thiệu ứng cử khẳng định, được cử tri tín nhiệm sẽ giữ vững phẩm chất của người Đại biểu Quốc hội, không ngừng học hỏi rèn luyện, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống, chủ động tham gia góp ý kiến có trách nhiệm, có căn cứ khoa học, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo nhandan.vn