Thông tin về mất giấy tờ

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ (VPĐKĐĐ) nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất do bị mất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển đến mã hồ sơ số: H44.45.09-250909-1029. VPĐKĐĐ đã kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khai báo bị mất trong hồ sơ địa chính (có danh sách thông tin 399 GCN bị mất gửi kèm).

Thực hiện trình tự, thủ tục quy định tại điểm c khoản 2 tiểu mục VIII mục C phần V phụ lục I Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, VPĐKĐĐ đăng thông tin về việc mất giấy chứng nhận của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn kèm theo thông tin về GCN đã mất nêu trên trong thời gian 15 ngày đề làm cơ sở cho VPĐKĐĐ thực hiện các trình tự tiếp theo.

Trường hợp bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thông tin về Giấy chứng nhận đã mất nêu trên thì gửi thông tin về VPĐKĐĐ tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại: 02103.847961. Sau thời gian trên, nếu không nhận được bất cứ thông tin nào thì VPĐKĐĐ sẽ thực hiện việc hủy Giấy chứng nhận nêu trên theo quy định của pháp luật.

>>> DANH SÁCH 399 GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THẤT LẠC THEO ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI (Tải tại đây)