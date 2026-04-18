ThS.BS Lê Viết Trí - Biểu Tượng “Tâm Sáng - Tay Vàng” về thẩm mỹ mắt

Nhu cầu làm đẹp ngày càng được đẩy lên cao, ngành thẩm mỹ cũng theo đó phát triển. Lúc này, việc tìm kiếm một bác sĩ có tay nghề cao không khó, nhưng để tìm được một người hội tụ đủ cả tư duy nghệ thuật, kiến thức y khoa chuyên sâu và cái "tâm" với nghề là điều không hề dễ dàng. ThS.BS Lê Viết Trí từ lâu đã được biết đến như một biểu tượng của tinh thần "Tâm Sáng - Tay Vàng", người đã kiến tạo vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin cho hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước.

Hành trình nghề nghiệp và khát vọng nâng tầm nhan sắc Việt

Hành trình của ThS.BS Lê Viết Trí không phải là một con đường trải đầy hoa hồng mà là kết quả của quá trình rèn luyện miệt mài và niềm đam mê mãnh liệt với cái đẹp. Sau khi tốt nghiệp chính quy tại Đại học Y Dược TP.HCM - cái nôi đào tạo y bác sĩ hàng đầu cả nước, ông tiếp tục theo đuổi học vị Thạc sĩ và tham gia hàng loạt các khóa đào tạo chuyên sâu về thẩm mỹ tại những quốc gia phát triển vượt bậc như Hàn Quốc, Canada và Mỹ.

Hành trình nghề nghiệp và khát vọng nâng tầm nhan sắc Việt.

Trong suốt hơn 2 thập kỷ cống hiến cho ngành, ThS.BS Lê Viết Trí không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức mà còn không ngừng nghiên cứu để cải tiến các phương pháp phẫu thuật sao cho phù hợp nhất với cơ địa và cấu trúc gương mặt của người Á Đông. Chính thái độ làm việc nghiêm túc và sự cầu tiến này đã tạo nên thương hiệu Lê Viết Trí uy tín hàng đầu trong lòng khách hàng. Đối với ông, mỗi ca phẫu thuật không đơn thuần là một thủ thuật y khoa, mà là một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng milimet.

Phong cách chuyên môn và triết lý điều trị

Từ lâu, triết lý điều trị của ThS.BS Lê Viết Trí đã gói gọn trong hai chữ: Tự nhiên và an toàn. Ông luôn quan niệm rằng vẻ đẹp hoàn hảo nhất là vẻ đẹp hài hòa, tự nhiên, làm như không làm, không để lại dấu vết của sự can thiệp dao kéo.

Thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung cho tất cả mọi người, BS Trí luôn dành thời gian lắng nghe mong muốn của khách hàng, sau đó phân tích dựa trên tỷ lệ vàng của gương mặt để đưa ra phác đồ tối ưu nhất.

Một bác sĩ “Tâm sáng” ở đây là người biết từ chối những yêu cầu làm đẹp không phù hợp hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của bệnh nhân. Bác sĩ luôn đặt sự an toàn và lợi ích của khách hàng lên trên hết.

Đôi tay vàng của bác sĩ thể hiện ở kỹ thuật khâu đóng vết mổ siêu mảnh và khả năng xử lý các ca thẩm mỹ hỏng, biến chứng khó,... Chính những ca khó đó đã khẳng định trình độ chuyên môn thượng thừa và làm nên tên tuổi của ông như hiện tại.

Các kỹ thuật và dịch vụ nổi bật về thẩm mỹ mắt

ThS.BS Lê Viết Trí chọn con đường tập trung vào thẩm mỹ mắt. Thẩm mỹ mắt là lĩnh vực đòi hỏi sự tinh tế cực cao, bởi đôi mắt chính là “cửa sổ tâm hồn”. Tại phòng khám của BS Lê Viết Trí - Thẩm mỹ mắt Hoa Tâm, các dịch vụ về mắt luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn nhờ áp dụng công nghệ hiện đại và kỹ thuật độc quyền:

Các kỹ thuật và dịch vụ nổi bật về thẩm mỹ mắt của BS Trí.

Phẫu thuật lấy mỡ bọng mắt và trẻ hóa vùng da mắt: Dành cho những người có dấu hiệu lão hóa rõ rệt, dịch vụ này giúp lấy lại thần thái rạng rỡ, xóa tan vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

Sửa mắt hỏng, mắt lỗi: BS Lê Viết Trí được mệnh danh là "vị cứu tinh" cho những ca cắt mí lỗi, mắt bị trợn, không đều hoặc hỏng cấu trúc do phẫu thuật sai cách tại những cơ sở kém chất lượng. Việc phục hồi lại cơ nâng mi và điều chỉnh nếp mí yêu cầu kinh nghiệm thực chiến cực kỳ dày dặn mà không phải bác sĩ nào cũng dám đảm nhận.

Điêu khắc chân mày: Tạo khung xương chân mày sắc nét, cân đối. Sự kết hợp giữa một đôi mắt sâu thẳm và hàng chân mày thanh tú giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho tổng thể diện mạo.

Phun xăm mày mí: Dịch vụ phun xăm mày mí giúp định hình đôi mày sắc nét, hài hòa và tạo đường mí rõ ràng, tự nhiên mà không cần makeup mỗi ngày.

Trong bối cảnh thị trường thẩm mỹ đang có nhiều biến động, việc giữ vững đạo đức nghề nghiệp là điều mà ThS.BS Lê Viết Trí luôn tâm niệm. Ông không ngừng cập nhật những xu hướng thẩm mỹ quốc tế mới nhất nhưng luôn có sự chọn lọc để phù hợp với văn hóa và chuẩn mực cái đẹp của người Việt.