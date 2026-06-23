Thu hồi gần 148 m2 đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát

UBND phường Thanh Miếu vừa ban hành Thông báo thu hồi đất số 285/TB-UBND ngày 10/6/2026 đối với hộ bà Nguyễn Thị Doanh, trú tại khu Tiền Phong, nhằm thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát trên địa bàn phường.

Theo thông báo, diện tích đất dự kiến thu hồi là 147,6m2 tại khu Tiền Phong. Việc thu hồi đất được thực hiện để phục vụ triển khai Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát theo các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành.

Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện từ ngày 10/5/2026 đến ngày 10/9/2026. Trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác định hiện trạng sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Doanh, UBND phường Thanh Miếu xác định thuộc đối tượng được bố trí tái định cư. Phương án dự kiến là giao đất ở tái định cư tại khu quy hoạch tái định cư của Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát.

UBND phường Thanh Miếu yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác công khai thông tin, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Theo quy định, hiệu lực của thông báo thu hồi đất là 12 tháng tính từ ngày ban hành.

Thu Thủy