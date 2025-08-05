Thu hút dòng vốn đầu tư mới vào Khu công nghiệp Cẩm Khê

Khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê hạ tầng kỹ thuật được đầu tư tương đối đồng bộ, giao thông kết nối thuận lợi, môi trường được chú trọng, mặt bằng sạch sẵn sàng... là những yếu tố cốt lõi giúp KCN thu hút nhiều dự án đầu tư chất lượng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

KCN Cẩm Khê có diện tích quy hoạch 450 ha, đã giải phóng mặt bằng được 350 ha. Trong đó, diện tích dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN trên 427ha, do Công ty CP Xây dựng Đức Anh làm chủ đầu tư. Tính đến nay, tổng giá trị đã đầu tư hạ tầng KCN khoảng 1.900 tỷ đồng. Đây là KCN có tính chất hỗn hợp đa ngành, bao gồm các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, một số mã ngành nghề công nghiệp chế biến chế tạo... KCN Cẩm Khê đã thu hút 33 dự án đầu tư, trong đó 7 dự án vốn đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký gần 5.160 tỷ đồng, 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 393 triệu USD. Tại KCN có 28 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 6.000 lao động. Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 125ha.

Công ty TNHH Hwa Sung Vina hoạt động hiệu quả tại KCN Cẩm Khê trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử phục vụ xuất khẩu.

Một trong những lợi thế nổi bật của KCN Cẩm Khê là có vị trí địa lý đắc địa, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 32C, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cùng đường liên vùng kết nối Phú Thọ với Yên Bái vừa đưa vào khai thác. Tuyến nhánh kết nối từ đường giao thông liên vùng vào KCN với chiều dài trên 3km hiện cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp tăng khả năng kết nối đa chiều của KCN với các khu vực lân cận.

Hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN từng bước được đầu tư đồng bộ, gắn với phát triển các loại hình dịch vụ phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

KCN Cẩm Khê đã được đầu tư nhà máy xử lý nước thải giai đoạn I với công suất 5.000m3/ngày đêm. Nhà máy xử lý nước thải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, hệ thống này ghi nhận, theo dõi và cập nhật liên tục các thông số môi trường quan trọng, giúp ngành chức năng và chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ lượng nước thải và kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Đầu tư hạ tầng về môi trường không chỉ đảm bảo yêu cầu quản lý mà còn giúp các doanh nghiệp yên tâm khi triển khai và duy trì hoạt động sản xuất tại KCN.

Công ty TNHH Thời trang Raindrop Việt Nam hoạt động tại KCN Cẩm Khê từ năm 2020, chuyên sản xuất hàng thời trang xuất khẩu, quy mô hơn 500.000 sản phẩm mỗi năm. Ông Yu Xiang - Giám đốc Công ty cho biết: “KCN Cẩm Khê được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định suốt nhiều năm qua. Đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư chúng tôi yên tâm khi lựa chọn KCN Cẩm Khê là nơi đặt nhà máy lâu dài”.

Ông Vũ Bình Phương - Trưởng Ban Quản lý KCN Cẩm Khê cho biết: “Xác định hạ tầng là yếu tố then chốt để đón đầu xu hướng dịch chuyển đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh, chúng tôi tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN từ giao thông nội bộ, điện, nước đến hệ thống xử lý nước thải và các công trình phụ trợ. Cùng với đó, thời gian qua, tỉnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai dự án. Các dự án thứ cấp đều được lựa chọn phù hợp với định hướng ngành nghề, ưu tiên ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. Đây cũng là định hướng phát triển công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, đang được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.”

Thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để hoàn thiện thủ tục, đầu tư hạ tầng các phân khu còn lại, sẵn sàng đón nhà đầu tư mới. Đặc biệt, sự mở rộng về địa giới hành chính sau sáp nhập đang mở ra dư địa phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi để KCN Cẩm Khê thu hút dòng vốn đầu tư, từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ công nghiệp của tỉnh.

Nguyễn Huế