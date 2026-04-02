Thu hút nhà đầu tư chiến lược - tạo động lực tăng trưởng

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, thu hút nhà đầu tư chiến lược được xác định là hướng đi quan trọng. Phú Thọ đã triển khai các giải pháp thu hút nguồn lực, nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn các dự án có quy mô, công nghệ và khả năng dẫn dắt, tạo động lực cho phát triển.

Giai đoạn 2021-2025, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm ước đạt gần 598,6 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 13,6%/năm, trong đó vốn ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư theo hướng toàn diện và phù hợp với thực tiễn, tập trung vào hoàn thiện thể chế quản lý và hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; cải cách thủ tục hành chính với cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đào tạo và cung ứng lao động theo nhu cầu dự án. Qua đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều dự án FDI, dự án vốn đầu tư trong nước (DDI) trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ và nông nghiệp...

Sản xuất kính quang học cho điện thoại di động tại Công ty TNHH JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân).

Thời gian qua, tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật trong thu hút các dự án đầu tư chiến lược, cả FDI và DDI. Các tập đoàn xuyên quốc gia như Toyota, Honda, Piaggio, BYD, Compal... đóng vai trò trụ cột, hình thành hệ sinh thái công nghiệp có tính lan tỏa mạnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng năng suất lao động và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế. Một số mô hình liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí - linh kiện, nông nghiệp, logistics đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo nền tảng để nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị cho khu vực DDI.

Đối với các dự án FDI chiến lược, đến năm 2025, toàn tỉnh có 15 dự án (vốn đăng ký từ 200 triệu USD trở lên) với tổng vốn hơn 7 tỷ USD, giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, cơ cấu công nghiệp, xuất khẩu và nguồn thu ngân sách.

Xét theo tiêu chí tập đoàn đa quốc gia, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 20 nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, ô tô điện, logistics, năng lượng... góp phần hình thành các chuỗi sản xuất quy mô lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Công ty TNHH JNTC VINA (thuộc JNT Group, Hàn Quốc) hoạt động tại Khu công nghiệp Thụy Vân, chuyên sản xuất kính bảo vệ màn hình, kính camera, phụ kiện thiết bị di động, kính cường lực cho điện thoại, thiết bị đeo thông minh và thiết bị hiển thị khác. Công ty hiện có 4 nhà máy tại tỉnh Phú Thọ. Với quy mô sản xuất lớn, công nghệ hiện đại, JNTC VINA là một trong những nhà đầu tư chiến lược tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Ông Chang Jungyeon - Chủ tịch Công ty cho biết: “Việc lựa chọn mở rộng đầu tư tại Phú Thọ xuất phát từ môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, hạ tầng khu công nghiệp được quan tâm đầu tư đồng bộ, cùng với sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương. Qua đó, giúp chúng tôi yên tâm mở rộng sản xuất, nâng cao hàm lượng công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm trong thời gian tới”.

Các nhà đầu tư chiến lược đã có những dấu ấn quan trọng, khẳng định vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Song để duy trì và nâng tầm vị thế, giai đoạn tới cần hướng đến thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, giúp bảo đảm tăng trưởng cao, bền vững.

Tháng 1/2026, UBND tỉnh đã ban hành quyết định Phê duyệt Đề án định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược tỉnh Phú Thọ. Đề án xác định tầm nhìn, phương hướng, cách thức xây dựng hệ thống giải pháp khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút thành công các dự án lớn, nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư tại tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, dẫn dắt và kết nối chuỗi sản xuất, giá trị, cung ứng toàn cầu; đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, y tế, giáo dục của vùng và cả nước.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030 được xác định: Thu hút được 5-7 tập đoàn đa quốc gia đầu chuỗi trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, ô tô điện, logistics và trung tâm dữ liệu; hình thành 2-3 khu công nghiệp công nghệ cao với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế; thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với ít nhất 5 hiệp hội ngành nghề quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao, logistics và nông nghiệp; nâng tỷ lệ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu lên trên 50% vào năm 2030...

Với các giải pháp đồng bộ được triển khai và cách tiếp cận có chọn lọc, có trọng tâm, Phú Thọ sẽ tiếp tục thu hút được các dự án quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Nguyễn Huế