Thu Mua Đồ Cũ 436 – Giải Pháp Thanh Lý Trọn Gói Nhanh Gọn, Giá Cao Tại TP.HCM Và Các Tỉnh Lân Cận

Bạn đang có đồ cũ cần bán – nội thất văn phòng, bàn ghế quán ăn, đồ gia dụng hay thiết bị điện tử – nhưng chưa tìm được đơn vị thu mua đồ cũ uy tín, đến tận nơi và trả giá hợp lý?

Đừng lo, Thu Mua Đồ Cũ 436 chính là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm.

Với phương châm “Thu Mua Giá Cao – Nhanh Chóng – Tận Nơi”, chúng tôi chuyên thu mua đồ cũ giá cao trọn gói tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước... – phục vụ cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

436 cam kết giúp bạn thanh lý nhanh gọn, không mất công tháo dỡ, không phát sinh chi phí, và đặc biệt là nhận tiền ngay sau khi thu mua.

Dịch vụ thu mua trọn gói, tận nơi – Giải pháp tối ưu cho cá nhân & doanh nghiệp

Với quy mô hoạt động rộng khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận, 436 nhận thu mua đồ cũ từ nội thất cá nhân, doanh nghiệp, nhà hàng, quán café, khách sạn, trường học, công ty...

Các nhóm mặt hàng thu mua đa dạng gồm:

Thu mua bàn ghế văn phòng cũ : bàn làm việc, ghế xoay, ghế chân quỳ, ghế giám đốc, bàn họp, bàn vi tính, vách ngăn, tủ hồ sơ, tủ sắt, tủ locker, kệ tài liệu...

Thu mua nội thất gia đình cũ : giường, tủ quần áo, bàn ăn, ghế sofa, kệ tivi, tủ bếp, bàn trang điểm, tủ giày dép, tủ gỗ, tủ nhôm kính, bàn học sinh...

Thu mua bàn ghế quán ăn – quán café – quán nhậu: bàn ghế gỗ, bàn inox, bàn nhựa, ghế sắt, ghế gỗ, quầy pha chế, quầy bar, tủ lạnh, tủ mát, tủ trưng bày...

Thu mua thiết bị nhà hàng – khách sạn: bếp công nghiệp, máy hút khói, máy lạnh, tủ đông, nồi nướng, bếp gas công nghiệp, chén dĩa, vật dụng nhà bếp...

Thu mua quầy kệ – tủ trưng bày – vật dụng cửa hàng: quầy thu ngân, kệ trưng bày mỹ phẩm, tủ kính, tủ gỗ, bảng quảng cáo, bàn lễ tân...

Thu mua đồ điện tử – điện lạnh – đồ gia dụng: tivi, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, loa, ampli, quạt điện, đèn trang trí...

Thu mua nội thất trường học – bệnh viện – cơ quan: bàn ghế học sinh, bảng từ, giường bệnh, tủ hồ sơ, ghế chờ, bàn họp, tủ y tế...

Đội ngũ nhân viên 436 làm việc nhanh nhẹn – chuyên nghiệp – an toàn tuyệt đối, luôn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến không gian và tài sản của khách hàng trong suốt quá trình tháo dỡ, vận chuyển.

Quy trình thu mua đơn giản – nhanh chóng chỉ trong 4 bước

Bước 1: Nhận thông tin – Báo giá sơ bộ

Gửi hình ảnh sản phẩm cần thanh lý qua Zalo: 0906.839.401 .

Đội ngũ tại 436 sẽ báo giá nhanh chóng, rõ ràng.

Bước 2: Xác nhận thỏa thuận

Sau khi thống nhất giá và điều kiện thu mua, đội ngũ 436 xác nhận thỏa thuận rõ ràng, minh bạch.

Bước 3: Tháo dỡ – Vận chuyển tận nơi

Nhân viên đến tận nơi tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển an toàn mà không phát sinh chi phí phụ.

Bước 4: Thanh toán – Hoàn tất giao dịch

Khách hàng được thanh toán ngay một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu.

Vì sao nên chọn Thu Mua Đồ Cũ 436?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị thu mua đồ cũ tại tphcm , nhưng không phải nơi nào cũng làm việc uy tín, minh bạch và giá tốt. Nhiều khách hàng từng gặp tình trạng báo giá thấp, phát sinh chi phí hoặc chậm thanh toán..

Giá thu mua cao hơn thị trường

436 luôn định giá minh bạch, cạnh tranh, mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Phục vụ tận nơi – Không phát sinh chi phí

Bạn không cần tự tháo dỡ hay vận chuyển. Đội ngũ 436 làm trọn gói, sạch sẽ, gọn gàng.

Uy tín – Đúng hẹn – Chuyên nghiệp

Cam kết đến đúng giờ, thanh toán đúng giá và làm việc trung thực.

Thu mua đa dạng, nhận hàng số lượng lớn

Từ vài món nhỏ đến thanh lý toàn bộ cửa hàng, nhà xưởng, văn phòng... 436 đều có phương án xử lý phù hợp.

Bảo vệ môi trường, tái sử dụng hiệu quả

Các sản phẩm sau khi thu mua được phân loại, tái chế hoặc tái sử dụng, góp phần giảm rác thải và bảo vệ môi trường.

Liên hệ ngay để được báo giá nhanh nhất

Nếu bạn đang cần thanh lý đồ cũ , nội thất văn phòng, quán ăn, gia đình, thiết bị điện tử...

Hãy liên hệ ngay với Thu Mua Đồ Cũ 436 để được báo giá nhanh – thu mua tận nơi – thanh toán ngay.

Địa chỉ: 11A Bùi Cẩm Hổ, Tân Thới Hoà, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0906.839.401 – 0795.892.357

Website: https://thumuanoithatcu.net

Thu Mua Đồ Cũ 436 không chỉ là nơi thu mua đồ cũ đơn thuần mà còn là đối tác đáng tin cậy của hàng nghìn khách hàng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Với quy trình chuyên nghiệp, giá cao, phục vụ tận nơi và uy tín hàng đầu, 436 xứng đáng là lựa chọn số 1 khi bạn cần thanh lý bất kỳ loại tài sản, nội thất hay thiết bị cũ nào.