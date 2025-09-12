Thứ trưởng Nông Thị Hà kiểm tra công tác dân tộc, tôn giáo tại xã Cao Sơn

Ngày 12/9, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo tại xã Cao Sơn.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Toàn cảnh chương trình làm việc.

Lãnh đạo UBND xã Cao Sơn báo cáo với đoàn công tác về công tác Dân tộc Tôn giáo trên địa bàn xã.

Xã Cao Sơn có diện tích 124,93km2, dân số 8.756 người, gồm 17 thôn với 5 dân tộc cùng sinh sống (trong đó, các dân tộc chiếm tỷ lệ đông: Dân tộc Tày chiếm 54,16%, Mường 18,39%, Dao 18,62%). Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tới 49,3% (nghèo 21,5%, cận nghèo 27,8%), hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/năm, thấp hơn mức trung bình của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi làm việc.

Nguồn thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Sau khi thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Nhân dân trên địa bàn sinh sống ổn định, đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không có hiện tượng chia rẽ, mâu thuẫn nội bộ hay phát sinh khiếu kiện liên quan đến vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Sự đa dạng về văn hóa và phong tục của các cộng đồng dân cư đã tạo nên một môi trường giao lưu văn hóa phong phú, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sử phát biểu tại chương trình làm việc.

Cao Sơn có diện tích tự nhiên rộng, địa hình đồi núi bị chia cắt mạnh, diện tích đất nông nghiệp hạn chế. Hệ thống giao thông xuống cấp, dễ bị chia cắt mùa mưa lũ; hạ tầng thủy lợi, giáo dục, y tế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, tự cung tự cấp; tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao, việc làm ổn định ít. Bộ máy hành chính đã kiện toàn nhưng vẫn thiếu cán bộ chuyên môn sâu, công tác phối hợp liên ngành đôi lúc chưa kịp thời. Cùng với đó, thời tiết cực đoan, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, nguồn thu ngân sách thấp khiến nguồn lực đầu tư hạn chế. Việc thực hiện các chương trình, dự án gặp khó do đối tượng hỗ trợ hẹp, kinh phí phân bổ cứng; cán bộ dân tộc, tôn giáo chủ yếu kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn sâu, lại thiếu nguồn kinh phí riêng cho hoạt động.

Từ thực tế trên, xã Cao Sơn kiến nghị Bộ và các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; mở rộng đối tượng thụ hưởng trong giai đoạn 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia; phân quyền cho địa phương chủ động phân bổ kinh phí theo điều kiện thực tiễn. Đồng thời, đề nghị có cơ chế, chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo; ban hành tiêu chí, định mức cho giai đoạn 2026–2030; nghiên cứu chính sách đặc thù thu hút nhân lực chất lượng về công tác lâu dài tại vùng đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh nói chung, xã Cao Sơn nói riêng trong thực công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua, đặc biệt từ thời điểm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đoàn công tác thăm Trung tâm Dịch vụ công của xã Cao Sơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xã còn tồn tại nhiều khó khăn. Do đó, chính quyền địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để khắc phục những khó khăn. Trong đó chú trọng công tác cán bộ là người DTTS; “giữ chân” cán bộ là người DTTS trong giai đoạn sáp nhập. Cùng với đó, địa phương cần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; đưa mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân nhanh nhất; từng bước tiến tới chính quyền địa phương phục vụ, kiến tạo và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng quà cho người có uy tín của xã Cao Sơn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà và lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Cao Sơn.

Hồng Duyên