Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 184/CĐ-TTg về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ, đến ngày 30/9/2025, thu ngân sách nhà nước xấp xỉ đạt 100% dự toán năm 2025 trong khi vẫn thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng trên 200.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; chi ngân sách nhà nước được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không thuận đến nền kinh tế nước ta; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2025, phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 25% so với dự toán, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Các Bộ, cơ quan, địa phương: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025, số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025, số 02/NQ-CP ngày 8/1/2025, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước cả nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ; đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa chuyển đổi số trong quản lý thuế; quyết liệt, kiên trì, kiên định mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Kiên quyết tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, nhất là các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giá, thuế, phí; xử lý nghiêm theo quy pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Tập trung, đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết liệt hơn nữa trong việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công (nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, các nội dung liên quan đến bàn giao, tổ chức thực hiện các dự án sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp...).

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát, sắp xếp, điều chỉnh dự toán chi theo quy định; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, xử lý tài sản dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo quy định; không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

Các địa phương bám sát, theo dõi, đánh giá sát tình hình, diễn biến thị trường để chủ động thực hiện giải pháp tăng thu ngân sách. Tiếp tục đôn đốc đẩy mạnh các khoản thu từ sản xuất kinh doanh và từ đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/11/2024.

Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao và khả năng thu theo phân cấp; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, kết dư ngân sách và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi đột xuất, cấp bách phát sinh theo quy định.

Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương không đạt dự toán, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phương án báo cáo Hội đồng nhân dân giải pháp xử lý, rà soát, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương. Tuyệt đối không để mất cân đối thu chi tại địa phương, cơ quan, đơn vị dự toán.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan và địa phương: tiếp tục quyết liệt hơn nữa việc điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công trong phạm vi cho phép.

Chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan các cấp triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng, chống gian lận, trốn thuế, thất thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

Khẩn trương đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 10/10/2025): (i) Việc điều chuyển vốn đầu tư công từ Bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang Bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy định; (ii) Phương án xử lý số vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2025 đã giao cho các bộ, cơ quan và địa phương nhưng quá thời hạn quy định không phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư theo quy định; (iii) Chịu trách nhiệm trước quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc không tuân thủ các quy định, Nghị quyết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ chi ngân sách.

Tổng hợp số tiết kiệm 10% chi thường xuyên giao đầu năm 2025 tăng thêm so với dự toán giao đầu năm 2024 và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước 7 tháng cuối năm 2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn lực đầu tư xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Công điện này.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

