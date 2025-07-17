Thủ tướng yêu cầu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công trước 24/7/2025

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025; trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình liệt sỹ hoàn thành trước ngày 24/7/2025.

Một gia đình chính sách vui mừng khi chuyển về ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ các nhà hảo tâm. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 367/TB-VPCP ngày 16/7/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Thông báo nêu: Ngay sau Phiên họp thứ năm, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao để quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31 tháng 8 năm 2025, trong đó ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2025.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 8/7/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 264.000 căn (khánh thành gần 230.000 căn và khởi công, xây dựng khoảng hơn 34.000 căn); 19/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cả 3 đối tượng người có công, hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Chương trình phát động.

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần tích cực, chủ động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng các Bộ, cơ quan, địa phương, lực lượng vũ trang đã bám sát tình hình, kịp thời đề xuất các phương án, triển khai quyết liệt, hiệu quả rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Biểu dương và đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chủ động tham gia và cam kết đi đôi với hành động, thể hiện trách nhiệm cao cả và tính nhân văn sâu sắc của dân tộc ta với tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều,” "Không để ai bị bỏ lại phía sau."

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với Nhân dân và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, những người có công với cách mạng.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025; trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình liệt sỹ hoàn thành trước ngày 24/7/2025 nhằm thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, phát động mạnh mẽ Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trên tinh thần “ai có gì giúp nấy; ai có công giúp công; ai có của giúp của; ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”; mỗi căn nhà là “một món quà, một mái ấm, một tình thương,” thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” tốt đẹp của dân tộc ta.

Thái Nguyên về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tăng cường các tuyến tin, bài, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chung tay ủng hộ, chia sẻ, hỗ trợ Chương trình với tinh thần nêu trên, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát, cập nhật số liệu nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm chính xác, thống nhất số liệu giữa trung ương và địa phương; trên cơ sở đó có biện pháp cụ thể để hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tập trung thực hiện, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục huy động lực lượng đóng quân trên địa bàn để hỗ trợ công sức, vật chất cho các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tiếp tục tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương và các hộ gia đình, đặc biệt là các gia đình chính sách để gấp rút khởi công và hoàn thành các công trình bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Địa phương chủ động sử dụng nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi để hỗ trợ khởi công mới, sửa chữa nhà ở cho người có công.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chủ động sử dụng các nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi của địa phương để hỗ trợ khởi công mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 8/6/2025; kịp thời rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, không để công tác chỉ đạo, điều hành bị gián đoạn; hằng ngày cập nhật kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vào phần mềm thống kê đã hướng dẫn; gửi danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát về Bộ Dân tộc và Tôn giáo để phối hợp trong quá trình thực hiện.

Các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp của 15 tỉnh còn nhà tạm, nhà dột nát (Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau) trực tiếp vào cuộc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy một cách quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện và bảo đảm hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; chủ động, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về kinh phí, đất đai, nguồn lực để hoàn thành toàn bộ mục tiêu đã đề ra.

Nguồn TTXVN