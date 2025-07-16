Đảm bảo vị trí, chỗ ở cho cán bộ sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính các tỉnh, nhu cầu về nhà ở và đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các sở, ngành từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình về Phú Thọ tăng cao. Để đảm bảo ổn định đời sống, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực tại đơn vị mới, các sở, ngành đã nhanh chóng rà soát, cập nhật hiện trạng các cơ sở nhà đất và đề xuất phương án bố trí cán bộ, nhà ở công vụ, nhà lưu trú, địa điểm trụ sở làm việc phù hợp với hoạt động thực tiễn của đơn vị.

Qua báo cáo rà soát, thống kê của Sở Xây dựng, hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Hòa Bình (cũ) có nhu cầu lưu trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 4.405 người. Trong đó, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 270 người; công chức, viên chức là 4.135 người.

Khu chung cư sinh viên Khu đô thị Minh Phương hiện có đông cán bộ, người lao động thuê nhà.

Quỹ nhà ở hiện có: Khu nhà khách Trung tâm Hội nghị tỉnh gồm 98 phòng để bố trí cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Khu chung cư sinh viên Khu đô thị Minh Phương; Khu nhà ở vận động viên gồm 291 phòng, tương ứng 582 người (2 người/phòng).

Dự kiến quỹ nhà ở bổ sung cuối năm: Khu nhà ở tại Bộ CHQS tỉnh (dự kiến bàn giao cho UBND tỉnh Phú Thọ quản lý vào cuối năm 2025) là 163 phòng (326 người). Số lượng người còn lại thuộc đối tượng được hưởng chính nhà ở xã hội sẽ bố trí trong các dự án nhà ở xã hội đang triển khai.

Đồng chí Đào Hoàng Chinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, Sở Xây dựng đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm hiểu thông tin các vị trí nhà ở có nhu cầu cho thuê trên địa bàn phường Việt Trì và các vùng lân cận.

Đồng thời, sẽ cung cấp thông tin cho các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh để giới thiệu cho cán bộ, người lao động có nhu cầu thuê nhà ở lưu trú tiếp cận thuê ở. Rà soát tiến độ tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai và các dự án nhà ở xã hội có khả năng xây dựng trong năm 2025.

Dự án Khu nhà ở xã hội A6 đang được đơn vị thi công gấp rút thực hiện các hạng mục công trình.

Hiện nay, việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có các dự án: Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công (A6), với quy mô 7.316 m2 (21 tầng) và Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang (thuộc phường Minh Phương, thành phố Việt Trì trước hợp nhất), quy mô 7.175,0m2 (15 tầng); 390 căn hộ.

Sau khi hoàn thành dự án Khu nhà ở xã hội A6, số lượng căn hộ được đưa ra thị trường là 252 căn hộ.

Trong đó, dự án Khu nhà ở xã hội tại khu Thành Công (A6), đang vướng trong công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho 12 hộ dân có 15 ki ốt giáp đường Hai Bà Trưng nằm trên diện tích đất 220,2m2. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Thời gian bàn giao muộn nhất trong tháng 7/2025. Đối với phần diện tích đã được giao, đơn vị thi công công trình đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo tiến độ.

Ông Đặng Sao Hoả - Chỉ huy trưởng nhà thầu Công ty Quảng Lợi, đơn vị liên doanh thi công dự án Khu nhà ở xã hội A6 cho biết: Đối với phần diện tích đất đã được bàn giao, giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đã hoàn thành 2/3 nền tầng hầm, đang khẩn trương đổ thô sản tầng 1. Hàng ngày, đơn vị bố trí 50 công nhân làm việc thường xuyên. Nếu mặt bằng được bàn giao đầy đủ, đơn vị có thể bố trí công nhân làm việc ba ca để đảm bảo hoàn thành dự án trong quý IV năm 2025. Sau khi hoàn thành dự án, số lượng căn hộ được đưa ra thị trường là 252 căn hộ.

Đối với dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 hiện đã được UBND tỉnh đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 22/6/2025. Trong thời gian sớm nhất, Sở Xây dựng sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án theo Nghị quyết 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định công bố thông tin 7 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, để nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án. Tổng quy mô các dự án trên khoảng 14,50ha và đều thuộc địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do hợp nhất. Dự kiến thời gian hoàn thành của các dự án từ năm 2027 đến năm 2028; tổng số lượng căn hộ được đưa ra thị trường khoảng 8.500 căn hộ.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các cán bộ, công chức các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình khi được phân công về làm việc tại tỉnh cũng đã chủ động tìm kiếm, sắp xếp chỗ ở, phương tiện đi lại.

Anh Nguyễn Cao Cường - cán bộ Viettel Phú Thọ cho biết: Cả hai vợ chồng tôi đều đang công tác tại Viettel Phú Thọ. Thực hiện sự phân công, điều động của cơ quan, vợ chồng tôi đã chuyển từ tỉnh Hoà Bình (cũ) sang Phú Thọ công tác. Nhà có hai con nhỏ, con lớn tôi gửi bà ở quê nhờ chăm sóc giúp, cháu nhỏ tôi đưa sang bên này cùng bố mẹ. Hiện tôi đang thuê nhà ở phường Việt Trì và cũng đã xin cho con theo học tại Trường Mầm non Hoa hồng. Dù đi lại vất vả, xa nhà nhưng được sự hỗ trợ về chi phí thuê nhà ở, đi lại của Công ty, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các cô giáo Trường Mầm non Hoa hồng, vợ chồng tôi thấy rất yên tâm công tác, sẽ cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc quan tâm giải quyết chỗ ở cho đội ngũ cán bộ, công chức phải di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi ở mới là yêu cầu cấp thiết. Mặc dù trong giai đoạn hiện nay, tình hình cơ sở vật chất, chỗ làm việc, chỗ ở còn nhiều khó khăn, thiếu thốn song đội ngũ cán bộ ở xa đến làm việc tại Phú Thọ đều cơ bản đã ổn định nơi ở, an tâm công tác và bắt kịp yêu cầu của công việc trong giai đoạn mới.

Vĩnh Hà