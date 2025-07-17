Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3 vào 15h hôm nay

{title}
Ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 4476/CĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và các sở, ngành liên quan về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 vào hồi 15h ngày 17/7/2025.
Hồi 8h00' ngày 17/7/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,54m, mực nước hạ lưu 13,84m, lưu lượng về hồ 3.932m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.461m3/s. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15h00' ngày 17/7/2025.
Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân; các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc. Rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát, sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).
Trường Quân
