Thực hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh

Để sẵn sàng cho đợt triển khai chính thức từ ngày 4/6 tới, cơ quan thường trực và địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị, vật tư; đồng thời tổ chức thực hành các bước lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Các quy trình lấy mẫu, hoàn trả mộ trạng được thực hiện nghiêm túc, tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính khoa học, chính xác và sự tôn nghiêm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh.

Xã Phù Ninh được lựa chọn là một trong những địa phương triển khai trước để rút kinh nghiệm cho toàn tỉnh trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nội dung trọng tâm của đợt triển khai gồm các khâu lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin phần mộ liệt sĩ.

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ đối với các lực lượng, thành phần tham gia.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh được xây dựng năm 1991, đã cải tạo 2 lần vào các năm 2020 và 2025. Đến nay, nghĩa trang cơ bản được xây dựng khang trang, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ và tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân trên địa bàn.

Hiện nghĩa trang có 106 phần mộ, trong đó có 36 phần mộ chưa xác định được thông tin và 1 phần mộ không có hài cốt. Phần lớn các phần mộ chưa rõ thông tin là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được quy tập từ nghĩa trang Đồi Trò - Núi Quyết về an táng tại đây. Theo kế hoạch, 100% phần mộ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phù Ninh sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN trong đợt triển khai này.

Các bước lấy mẫu và hoàn trả mộ trạng được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tính khoa học và tôn nghiêm

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa mong muốn xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, từng bước “trả lại tên cho các anh”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và làm vơi đi nỗi đau, sự mong ngóng của các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.

Lê Hoàng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giám định ADN Phù Ninh Lấy mẫu Kháng chiến chống Pháp Hài cốt liệt sỹ nghĩa trang liệt sỹ Khoa học Diễn tập Sẵn sàng công tác chuẩn bị
