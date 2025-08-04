Thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngành công nghiệp bán dẫn tăng tốc bứt phá

Ngày 4/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính -Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn chủ trì Phiên họp thứ Hai của BCĐ để đánh giá tình hình triển khai kết luận của BCĐ tại Phiên họp lần thứ Nhất, triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu một số tỉnh, thành phố và các trường đại học, học viện, khu công nghệ cao. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chiến lược Phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đặt ra 38 đề án, nhiệm vụ. Đến nay, đã có 10/38 đề án, nhiệm vụ đã được hoàn thành đúng hạn; 24/38 đề án, nhiệm vụ đang trong quá trình triển khai theo thời hạn được giao; 4/38 đề án, nhiệm vụ chưa đến thời gian thực hiện và không có đề án, nhiệm vụ chậm muộn. Việt Nam hiện có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với lực lượng kỹ sư ước tính khoảng 7.000 người; công đoạn đóng gói và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn có khoảng 15 doanh nghiệp, với khoảng 6.000 kỹ sư.

Hệ thống cơ sở đào tạo và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn có 166 cơ sở giáo dục đại học có các chuyên ngành liên quan đến bán dẫn; gần 20 cơ sở giáo dục có mô hình liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo bán dẫn.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề xuất các cơ chế, thể chế đặc thù để phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn; vấn đề hợp tác quốc tế phát triển ngành bán dẫn cả trong đào tạo, thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng gói, tham gia chuỗi sản xuất.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngành công nghiệp bán dẫn tăng tốc bứt phá; phát triển hệ sinh thái bán dẫn bao trùm, đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là cơ chế, chính sách ưu đãi, tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thể chế, nhân lực với tinh thần thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người và tổ chức thực hiện thông minh; chuyển trạng thái của chính sách ưu đãi từ thu hút đầu tư sang chuyển giao công nghệ; phát triển thị trường chíp bán dẫn cạnh tranh, lành mạnh, bình đẳng và đúng quy luật thị trường.

Các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình bám sát, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược về phát triển công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn. Nghiên cứu các giải pháp tiếp tục tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán dẫn; tăng cường hợp tác song phương, đa phương về bán dẫn; huy động nguồn lực quốc tế để hỗ trợ phát triển và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn.

Xây dựng giải pháp đảm bảo hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, giao hàng và dịch vụ logistics của các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn; nghiên cứu, ban hành kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghiệp chip bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng giao thông, giao thông thông minh, đô thị thông minh.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất bổ sung khung pháp lý về danh mục khoáng sản chiến lược phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; tập trung thúc đẩy công tác điều tra, đánh giá khoáng sản chiến lược nhằm đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm phụ thuộc vào bên ngoài và thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn.

Nguyễn Huế