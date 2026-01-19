Thuế cơ sở 5 ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế trên địa bàn

Chiều 19/1, Thuế cơ sở 5 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế với UBND các xã trên địa bàn.

Các đại biểu ký Quy chế phối hợp công tác quản lý thuế.

Năm 2025, công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quản lý của Thuế cơ sở 5 (13 xã) đã đạt được kết quả tích cực. Theo đó: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 582 tỷ 278 triệu đồng, bằng 194% so cùng kỳ; 100% các xã đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu được giao; một số xã có tổng thu ngân sách vượt dự toán cao như: Xã Minh Đài đạt 466%; xã Cự Đồng đạt 462%, xã Long Cốc đạt 407%, xã Thu Cúc đạt 385%, xã Xuân Đài đạt 380%; xã Yên Sơn đạt 311%...

Số thu thuế ngoài quốc doanh từ hộ kinh doanh đạt 11 tỷ 537 triệu đồng, đạt 172% dự toán pháp lệnh, băng 109% so với cùng kỳ.

Thuế cơ sở 5 đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 420, Đề án 3389 của Cục Thuế về chuyển đổi mô hình quản lý, xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế, đồng thời thực hiện kế hoạc 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, Thuế cơ sở 5 đã đưa vào quản lý mới 153 hộ, doanh số thuế tăng 18 triệu đồng; thu thập dữ liệu 3.545 hộ kinh doanh; rà soát hóa đơn đầu vào với 13 hộ, truy thu thuế 600 triệu đồng; rà soát, quản lý dòng tiền đối với 13 hộ, truy thu 1 tỷ 230 triệu đồng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào quy chế phối hợp giữa Thuế cơ sở 5 và UBND các xã trên địa bàn. Quy chế tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Các bên phối hợp chỉ đạo công tác thu ngân sách; xây dựng, thực hiện dự toán thu; quản lý chặt chẽ người nộp thuế; kiểm tra chống thất thu, xử lý vi phạm, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định.

Đồng thời tổ chức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, giúp giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Thuế cơ sở 5 và UBND các xã trên địa bàn quản lý là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thuế ở cơ sở, giúp ngành Thuế và chính quyền các địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý nguồn thu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Hoàng