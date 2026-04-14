Thuế tỉnh Phú Thọ: Thu ngân sách quý I đạt hơn 18.315 tỷ đồng

Chiều 14/4, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế quý I/2026, triển khai nhiệm vụ công tác thuế quý II/2026. Đồng chí Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quý I/2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh, doanh trên địa bàn tỉnh; việc triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động nhất định đến nguồn thu.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Nhờ đó, số nộp ngân sách nhà nước trong quý I/2026 đạt hơn 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán pháp lệnh, tăng 34,7% so với cùng kỳ thực hiện.

Nhiều sắc thuế, lĩnh vực thu đều đạt kết quả tích cực, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt trên 12.534 tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 137,9% so với cùng kỳ; thu từ đất đạt trên 3.155 tỷ đồng, bằng 22,2% dự toán pháp lệnh và bằng 149,5% so với cùng kỳ; các khoản thu còn lại đạt 2.625 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu tăng như thuế thu nhập cá nhân đạt 1.202,7 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường đạt 583,6 tỷ đồng, lệ phí trước bạ đạt 434,2 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, công tác kê khai, kế toán thuế được Thuế tỉnh triển khai hiệu quả, với tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đạt 98,1%; hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế và bộ phận một cửa với gần 13.000 lượt; tăng cường công tác kiểm tra tại 135 doanh nghiệp, truy thu thuế đạt 20,2 tỷ đồng; giải quyết 2.977 hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công, đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng...

Toàn cảnh hội nghị.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ chủ động đánh giá sát tình hình kinh tế, dự báo nguồn thu và xây dựng kịch bản điều hành thu phù hợp.

Trong đó, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu; tăng cường theo dõi, phân tích tiến độ thu theo từng địa bàn, lĩnh vực, sắc thuế để kịp thời chỉ đạo; khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh kiểm tra, chống thất thu; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế.

Ngọc Tuấn